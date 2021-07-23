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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القمر عند أبعد مسافة له من الشمس.. اليوم

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

 

 


كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة تشهدها سماء القاهرة مساء اليوم الجمعة و يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .

وأوضح معهد البحوث الفلكية، إن القمر سيكون عند عند أبعد مسافة له من الشمس طوال هذا اليوم .


حيث يكون القمر عند أبعد مسافة له من الشمس في هذا اليوم ،  وقد أوضح الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الظاهرة لا تمثل أي خطورة علينا .

 


وأضاف ، أن مثل هذه الظواهر تحدث بصفة مستمرة ودائمة ، ويقوم المعهد برصدها باستمرار ، فلا داع للقلق بشأن حدوثها .


ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 


جدير بالذكر أننا شهدنا أمس ظاهرة فلكية مميزة حين اقتران كوكب الزهرة والمعروف بكوكب الحب والجمال مع نجم قلب الاسد طوال اليوم تقريباً فى مشهد جذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.


وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب الزهرة ونجم قلب الاسد سوف كانوا متجاوران في السماء.

وأوضح الدكتور "تادرس" أنه يمكن ملاحظة هذا المشهد وهو(وجود كوكب الزهرة ونجم قلب الاسد متجاوران في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل الى ان يغربا في الساعة 8:30 مساءا قريبا.

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