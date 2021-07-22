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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مليشيات قرب مقر رئاسة الحكومة في ليبيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “الساعة 24” الليبية، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات متقطعة بين مليشيا قوة الردع الخاصة التي يقودها عبدالرؤوف كاره مع مليشيا قوة دعم الاستقرار التي يقودها عبدالغني الككلي بالقرب من رئاسة الحكومة الليبية.

 

وقال شهود عيان للصحيفة، إن عناصر مسلحة تابعة لما يسمى جهاز الردع تحت كوبري باب بن غشير بطريقة فوضوية، ومن ثم أغلقت الطريق العام المؤدي إلى رئاسة الوزراء بطريق السكة.

 

ولم يمض كثير من الوقت حتى اندلعت اشتباكات بين مليشيا “الردع” التي يرأسها عبد الرؤوف كارة، ومليشيا الدعم والاستقرار التي يرأسها عبد الغني الكلكي الملقب بغنيوة، والتي استمرت لساعات.

 

وأدت الاشتباكات بين ‎المليشيات بالقرب من ‎جزيرة ‎المدار إلى إغلاق عدد من الشوارع وفوضى في سير السيارات، إذ فر المواطنون وأصحاب السيارات باستخدام الطريق المعاكس، خوفا من إطلاق النار الكثيف.

 

في المقابل نشرت قناة “218” مجموعة من الصور قالت إنه المقر الجديد لوزير الداخلية الذي كان يخضع لعملية صيانة منذ أكثر من سنة، وسيطرت عليه مليشيا دعم الاستقرار التابعة لغنيوة الككلي.

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اشتباكات مليشيا رئاسة الحكومة عناصر مسلحة إطلاق النار

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