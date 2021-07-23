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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس ٢٢/ ٧ / ٢٠٢١

مصر ضد إسبانيا
مصر ضد إسبانيا

ننشر موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأحداث الرياضية على الساحة الرياضية،  اليوم الخميس ٢٢/ ٧ / ٢٠٢١.

 

وجاءت أبرز الاخبار الرياضية على الساحة المصرية كالتالي:

 

مشوار الأولمبياد.. مصر تخطف نقطة ثمينة من إسبانيا في دورة طوكيو 2020
انتهت أحداث مباراة مصر وإسبانيا التي جمعت بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي

 

البنك الأهلي يخطف نقطة ثمينة من الأهلي بالتعادل 1-1 في الدوري الممتاز
انتهت أحداث مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

 

جماهير بطل أفريقيا توجه رسالة غاضبة لـ موسيماني بعد التعادل مع البنك الأهلي

سادت حالة من الاستياء والغضب داخل النادي الأهلي بسبب المستوي الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم أمام البنك الأهلي وفقدان نقطتين ثمينتين ضمن منافسات مسابقة الدوري.

 

بيتسو موسمياني يعترف بالإحباط: حسم الدوري لم يعد بأيدي الأهلي
اكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه يشعر بالأحباط بعد التعادل مع البنك الأهلي 1-1 ضمن منافسات مسابقة الدوري.

 

خالد جلال: 3 أسباب لتعادل البنك الأهلي مع الأهلي
هنأ خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي، النادي الأهلي على الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى إنه إنجاز جديد للكرة المصرية.

 

صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وطلائع الجيش
يسعى مسؤولو نادي طلائع الجيش، لاستعارة أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

نجم الزمالك مطلوب في كوكاكولا.. واللاعب يرفض الرحيل
تلقى إسلام جابر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالات من قبل مسؤولي نادي كوكاكولا لمعرفة رأيه بشأن الانتقال لصفوف الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء في الموسم المقبل.

 

خريطة مشاركة البعثة المصرية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو
أجرت البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو بروفة الزي للبعثة المصرية قبل المشاركة في طابور العرض غدا في افتتاح أولمبياد طوكيو والتأكد من تطابق الزي مع كل لاعب وعدم وجود أي خلل حتى تظهر البعثة المصرية بأفضل شكل يليق بإسم وسمعة مصر .

 


 

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