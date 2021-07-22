صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وطلائع الجيش

يسعى مسؤولو نادي طلائع الجيش، لاستعارة أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



يأتي هذا لتدعيم صفوف الفريق العسكري في ظل رغبة مسؤولي الطلائع في تدعيم مركز الظهير الأيمن.

وسبق وطلب مسؤولو النادي العسكري، استعارة أسامة فيصل مهاجم الزمالك في ظل اقتراب انتهاء إعارة كل من ناصر منسي وعمرو مرعي ثنائي بيراميدز بنهاية الموسم الحالي وانتهاء إعارة عمرو جمال مهاجم الأهلي المعار للفريق العسكري بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يدخل أسامة فيصل وأحمد عيد في إطار الصفقة التبادلية التي ستتم بين الناديين وسينتقل بموجبها مهند لاشين لاعب وسط الطلائع للقلعة البيضاء في الموسم المقبل.

الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم الخميس.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.