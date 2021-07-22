جماهير بطل أفريقيا توجه رسالة غاضبة لـ موسيماني بعد التعادل مع البنك الأهلي

سادت حالة من الاستياء والغضب داخل النادي الأهلي بسبب المستوي الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم أمام البنك الأهلي وفقدان نقطتين ثمينتين ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وحملت جماهير الاهلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسئولية التعادل فلم يحسن تجهيز لاعبيه لتلك المباراة خاصة بعد ظهورهم في حالة من الاستهتار والتعالي علي الكرة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحملت الجماهير مسئولية التعادل أمام البنك الأهلي لبيتسو موسيماني الذي لم يتحرك ساكنا إزاء تراجع مستوي جونيور أجايي ومحمود كهربا ومحمد هاني طوال المباراة.

وفرط الأهلي في فوز سهل كان في متناوله، وأهدر نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه البنك الأهلي اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك، ومازال الفريق الأحمر يمتلك 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد البنك الأهلي، إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وبادر الأهلي، المنتعش بتتويجه مؤخرا ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بالتسجيل عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48، قبل أن يحرز كريم بامبو هدف التعادل القاتل للبنك في الدقيقة 86، لينال فريقه نقطة مستحقة.