أكرم توفيق مؤذن وكريم العراقي خطيب .. منتخب مصر الأولمبي يؤدي صلاة الجمعة في اليابان

أدي لاعبو منتخب مصر الأوليمبي صلاة الجمعة داخل فندق إقامتهم في اليابان .

والقي كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي خطبة الجمعة بينما رفع الأذان أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي .

ونجح منتخب مصر الأولمبي في خطف نقطة صعبة أمام نظيره الإسباني، بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 "طوكيو 2020".

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة الجولة الثانية أمام نظيره الأرجنتين ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 " طوكيو 2020 ".

وخسر منتخب الأرجنتين أمام استراليا بنتيجة هدفين دون رد بالجولة الأولى من مجموعات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 .

ويلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين يوم الأحد 25 يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة .