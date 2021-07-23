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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. الصورة الأولى لـ أحمد السقا من فيلم 200 جنيه

أحمد السقا
أحمد السقا

نكشف عن الصورة الأولى للفنان أحمد السقا ضمن أحداث فيلم 200 جنيه ، والذى من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الفنانين. 

فيلم 200 جنيه يتم تصويره حاليا ويشارك فى بطولته أحمد السقا ، ويعتمد على البطولة الجماعية وهو قصة حياة الـ 200 جنيه، حيث يضم عددا كبيرا من الممثلين.

ويشارك فى بطولة العمل عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى وأحمد السقا والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من نيللي كريم وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي، ليلى علوى أسر ياسين وأحمد داود.

فيلم 200 جنيه والذى يشارك فيه الفنان أحمد السقا ، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركة "فيردي".

 

أحمد السقا ضمن أحداث فيلم 200 جنية 

العنكبوت والسرب : 

يذكر أن أحمد السقا ينتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

كما بدأ الفنان أحمد السقا تصوير دوره منذ فترة ضمن أحداث فيلم السرب، وهو فيلم حربي يتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أن يظهر ضمن أحداثه العديد من ضيوف الشرف مثل شريف منير وأحمد حاتم وكريم فهمى.

وكانت آخر أعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

 

 

احمد السقا الفنان احمد السقا فيلم 200 جنية السرب العنكبوت

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