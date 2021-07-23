نجم إسبانيا يستعرض إصابته القوية أمام منتخب مصر.. شاهد

استعرض داني سيبايوس نجم منتخب إسبانيا، إصابته القوية التي تعرض لها أمام مصر، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، في أولمبياد طوكيو.

وتعرض سيبايوس لإصابة قوية في الكاحل أمام منتخب مصر، بعد تدخل مع طاهر محمد طاهر نجم الفريق، ولم يستطيع استكمال اللقاء.

ونشر سيبايوس صورة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “ إنستجرام” لـ قدمة اليسرى، والتي تعرضت للتورم، نتيجة التدخل القوي مع طاهر محمد طاهر

إصابة داني سيبايوس

"مينجويزا" و"سيبايوس" مهددان بالاستبعاد من أولمبياد طوكيو

أكد تقرير صحفي، أن ثنائي منتخب إسبانيا أوسكار مينجويزا وداني سيبايوس، مهددان بالاستبعاد من أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة.

وتعرض الثنائي مينجويزا وداني سيبايوس، للإصابة خلال مباراة مصر التي أقيمت صباح أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو، واضطر الثنائي لمغادرة أرضية الملعب.

وذكرت صحيفة “ماركا" الإسبانية، أن مينجويزا وداني سيبايوس لن يشاركا مع إسبانيا أمام أستراليا الأحد المقبل، حيث يعاني مينجويزا من تمزق عضلي وسيبايوس من التواء شديد في كاحله الأيسر.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من غير المرجح أن يشارك مينجويزا وسيبايوس أمام الأرجنتين أيضا يوم الأربعاء المقبل، حيث يواجه الثنائي شبح الاستبعاد من أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة.

وتعادل منتخب مصر مع إسبانيا “سلبيا”، في مباراة شهدت تفوق دفاع الفراعنة أمام الماتدور.