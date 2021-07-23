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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: لا زيادة في تعريفة المواصلات بسبب زيادة البنزين

صدى البلد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمسؤولى المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين ،للتأكيد على عدم زيادة الأجرة المقررة والسابق العمل بها "دون زيادة"،سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية،منعا للاستغلال أوالمغالاة في الأجرة ،خاصة وأن الزيادة طفيفة جداً "25 قرش فقط"في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة،والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونية  الماضي بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة  وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن ،وكلف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية،مؤكدا على أنه لن يسمح بأي مخالفات في هذا الشأن ، مع ضرورة تطبيق القانون على  المخالفين ، مشددا على تفعيل كافة خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية والبوابة الإليكترونية للمحافظة  ومديريات الخدمات

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ويأتي ذلك في ضوء المتابعة اليومية لكل المستجدات التي تتعلق بحياة المواطنين في كافة المناحي، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، تعديل أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي "يوليو/سبتمبر"بزيادة طفيفة بقيمة 25 قرشا عن الأسعار،التي تم العمل بها في الربع " أبريل/ يونيه"،وذلك اعتبارا من صباح"اليوم الجمعة"،والتي تضمنت تحديد:  675 قرشا /لتر بنزين أوكتين" 80ـ"، و800قرش/لتر بنزين أوكتين "92"، و900 قرش/لتر بنزين أوكتين "95"

كما تضمن  قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين  بتثبيت أسعار السولار عند 675 قرشاً للتر وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع ،بجانب تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية

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