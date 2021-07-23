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رئيس التحرير
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تعليم

بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات

رئيس جامعة بني سويف: بدء تسجيل الطلاب في برنامج آفاق

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بدء التسجيل لطلاب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والفنون التطبيقية، والإعلام في برامج التدريب المتخصصة (برنامج آفاق) بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات.

 

وأوضح منصور حسن، أن التدريب يعتبر ضمن استراتيجية الجامعة لتنمية مهارات أبنائها الطلاب وبناء قدراتهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، مشيراً إلى أن المبادرة تأتى في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل ومن خلال كيانات الجامعة التي استحدثت لهذا الشأن ممثلة في وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، ومعمل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية من أجل تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للطلاب.

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وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن هناك سعي دائم لخلق تواصل مع الطلاب خلال الإجازة الصيفية لاستثمارها في تدريبات مفيدة تواكب التطورات الإلكترونية وتسعى لتطوير المعرفة التكنولوجية لديهم بما يخدم توجهات وأهداف الجامعة حتى تكون رائدة ومتميزة بين الجامعات المحلية والدولية.

 

وأكد الدكتور ممتاز حجاب منسق التحول الرقمي بالجامعة أن مشاركة الجامعة، استكمالا للتعاون والدعم من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لأبنائه الطلاب، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) وذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن أثبتت جامعة بني سويف جديتها في دعم وتفعيل كل سبل التعاون لصالح طلابها في برنامج آفاق وغيرها من البرامج الدولية المتخصصة.

 

بني سويف جامعه تكنولوجيا التحول الرقمي الدكتورة هبه صالح جامعة بنى سويف

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