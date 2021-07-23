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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لـ الأرجنتين

صدى البلد

أغلق المنتخب الأولمبي صفحة إسبانيا وبدأ صفحة الأرجنتين، حيث اللقاء المرتقب الأحد القادم في الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في نهائيات كرة القدم في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.


بدأ المران بمحاضره للمدير الفني الكابتن شوقي غريب تحدث خلالها عن أهمية لقاء الجولة الثانية ومحاولة السعي لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل للدور التالي.


وأكد على اللاعبين، أن المنتخب الأرجنتيني سيسعي بكل قوة لتعويض خسارته أمام إستراليا في الجولة الأولى وهو مايجعلنا نواجه بكل قوة.


تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى وهي التي شاركت في المباراه كاملة، وأدت تدريبات استشفائية والأخرى التي لم تشارك أو التي شاركت في جزء من المباراة أدت تدريبات قوية واختتمت بتقسيمه.

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