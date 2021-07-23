المنتخب الأولمبي يبدأ الاستعداد لـ الأرجنتين

أغلق المنتخب الأولمبي صفحة إسبانيا وبدأ صفحة الأرجنتين، حيث اللقاء المرتقب الأحد القادم في الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة في نهائيات كرة القدم في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
بدأ المران بمحاضره للمدير الفني الكابتن شوقي غريب تحدث خلالها عن أهمية لقاء الجولة الثانية ومحاولة السعي لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل للدور التالي.
وأكد على اللاعبين، أن المنتخب الأرجنتيني سيسعي بكل قوة لتعويض خسارته أمام إستراليا في الجولة الأولى وهو مايجعلنا نواجه بكل قوة.
تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى وهي التي شاركت في المباراه كاملة، وأدت تدريبات استشفائية والأخرى التي لم تشارك أو التي شاركت في جزء من المباراة أدت تدريبات قوية واختتمت بتقسيمه.