عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة الروائي جبور الدويهي عن عمر يناهز الـ 72 عاما

جبور الدويهي
جبور الدويهي

غاب عن عالمنا الروائي والناقد الأدبي اللبناني الدكتور جبور الدويهي، عن عمر الـ72 عاماً، بعد صراع مع المرض.


الراحل جبور الدويهي هو روائي لبناني ولد عام 1949 في زغرتا، شمال لبنان.
حصّل الدويهي دروسه الابتدائية والثانوية في مدينة طرابلس، نال إجازة في الأدب الفرنسي من كلية التربية في الجامعة اللبنانية بيروت، كما حاز على دكتوراه في الأدب المقارن من جامعة باريس الثالثة (السوربون الجديدة).
 

ويعتبر جبور كاتب افتتاحيات وناقد أدبي في مجلة "L’Orient Express" ومن بعدها في ملحق "L’Orient litteraire" الصادرَين في بيروت. ومن مؤلفاته: "الموت بين الأهل نعاس"، "اعتدال الخريف"، "ريّا النهر"، "عين ورده"، "مطر حزيران" وغيرها من المؤلفات التي ترجمت إلى لغات عدّة.

ومن مؤلفاته، الموت بين الأهل نعاس، مجموعة قصص قصيرة، دار المطبوعات الشرقية، بيروت 1990، وطبعة ثانية عن دار النهار 2010 ، اعتدال الخريف، رواية، دار النهار، بيروت، 1995. (حازت جائزة أفضل عمل مترجم من جامعة أركنساس في الولايات المتحدة). ترجمت إلى الفرنسية والإنكليزية، ريّا النهر، رواية، دار النهار، 1998، عين ورده، رواية، دار النهار، 2002. ترجمت إلى الفرنسية والتركية، مطر حزيران، دار النهار، 2006. اختيرت ضمن اللائحة القصيرة لجائزة "بوكر" للرواية العربية في عامها الأول. ترجمت إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنكليزية.
 

وكذلك "روح الغابة"، قصة للصغار بالفرنسية، دار حاتم، 2001 (حازت جائزة سان اكزوبيري الفرنسية لأدب الشباب)، شريد المنازل - 2010 عن دار النهار ، حي الأميركان 2014، "طبع في بيروت"، دار الساقي 2016، ملك الهند - دار الساقي 2019، سم في الهواء - دار الساقي 2021 .

وتُرجمت رواياته إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والتركية،  وتم تكريمه عدة مرات في لبنان وعدد من الدول العربية.

 

الدكتور جبور الدويهي صراع مع المرض الراحل جبور الدويهي السوربون الجديدة الموت بين الأهل نعاس

ترشيحاتنا

الإفتاء: المسجد للتعبد والأمان.. ولا يجوز تحويله إلى مكان تهجم وتهديد

موسيماني: أعشق الملوخية والكشري والكفتة.. وأفتقد مساحتي الشخصية

حى الدقى: 10 آلاف جنيه إعانات عاجلة لمتضرري حريق بين السرايات

لطلاب الثانوية العامة.. ننشر تنسيق كليات الجامعات الخاصة المتوقع هذا العام

دراسة: العلاج الجيني يحميك من فقدان البصر

متى ينتهي موعد توزيع لحم الأضحية وهل يجوز على مدار العام؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

مجلهاش تسمم.. ياسمين عبد العزيز تعاني تشنج القولون| تفاصيل

ممسوح من الوطنية| منير الوسيمي يفتح النار على إيمان البحر درويش

أسعار البنزين الجديدة.. عقوبات رادعة لمخالفي تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ