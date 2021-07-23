الأمم المتحدة تدعو إيران لمعالجة مشكلة شح المياه والامتناع عن قمع الاحتجاجات

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، اليوم الجمعة، السلطات في إيران، بمعالجة مشكلة شح المياه في خوزستان وعدم قمع الاحتجاجات بالعنف.

وقالت باشليه في بيان بعد احتجاجات هذا الأسبوع بمحافظة خوزستان الإيرانية: “على الحكومة التركيز على تأثير الأزمة الرهيبة لندرة المياه في حياة سكان خوزستان وصحتهم وازدهارهم، وعلى احتجاجات المواطنين اليائسين بعد سنوات من الإهمال”.

واتهمت باشليه الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة “وضع كارثي”.

وتابعت: “إطلاق النار على الناس وتوقيفهم لن يؤديا إلا إلى زيادة الغضب واليأس”، موضحة أن المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفى خوفا من أن يتم توقيفهم.

وتوجّهت إلى الحكومة التي عليها خصوصا إصدار تعليمات واضحة للشرطة باحترام المعايير الدولية قائلة “لم يفت الأوان بعد لتغيير الأساليب”.

كما دعت باشليه الحكومة الإيرانية إلى التعامل مع مشكلات خوزستان بجدية واتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأجل لتحسين الوضع، بالتشاور مع الشعب.