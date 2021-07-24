لو زهقت من اللحمة .. طريقة عمل طاجن سي فود

بعد تناول أكلات اللحوم فى عيد الأضحى يشعر البعض بالملل ويعد طاجن سي فود هو أكلة مثالية لكسر الشعور بالروتين.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن سي فود بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن سي فود



سمك فيليه

سبيط جمبري

بسلة

بصل

ثوم

فلفل حار

صلصة طماطم

طماطم

مرقة

سمك

كرفس

كزبرة خضراء

زعتر

فلفل ألوان

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل طاجن سي فود



* في طاسة على النار ضعي الثوم والبصل والكرفس المفروم ناعم مع قليل من الزيت

* ضعي السمك والفلفل الحار والفلفل الألوان والكوسا والبسلة والطماطم والصلصة والجمبري والسبيط والكزبرة الخضراء والزعتر وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح

* قلبي المكونات قليلا على النار ثم ضعيهم في طاجن الفرن وادخليه فرن ساخن مدة 20 دقيقة ثم يقدم طاجن سي فود