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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو زهقت من اللحمة .. طريقة عمل طاجن سي فود

طريقة عمل طاجن سي
طريقة عمل طاجن سي فود

بعد تناول أكلات اللحوم فى عيد الأضحى يشعر البعض بالملل ويعد طاجن سي فود هو أكلة مثالية لكسر الشعور بالروتين.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن سي فود بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

أكلات عيد الأضحى.. طريقة عمل طاجن العكاوي للشيف شربيني

سفرة العيد.. طاجن لحمة ورقاق وفشة

مقادير طاجن سي فود


سمك فيليه 

سبيط جمبري

 بسلة

 بصل

 ثوم 

فلفل حار 

صلصة طماطم 

طماطم 

مرقة 

سمك 

كرفس 

كزبرة خضراء 

زعتر 

فلفل ألوان 

عصير ليمون 

ملح 

فلفل أسود 

 
طريقة عمل طاجن سي فود


*  في طاسة على النار ضعي الثوم والبصل والكرفس المفروم ناعم مع قليل من الزيت

* ضعي السمك والفلفل الحار والفلفل الألوان والكوسا والبسلة والطماطم والصلصة والجمبري والسبيط والكزبرة الخضراء والزعتر وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح

* قلبي المكونات قليلا على النار ثم ضعيهم في طاجن الفرن وادخليه فرن ساخن مدة 20 دقيقة ثم  يقدم طاجن سي فود 

 

طاجن سي فود الشيف شربينى عيد الأضحى طريقة عمل طاجن أكلات اللحوم

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