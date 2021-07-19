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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سفرة العيد.. طاجن لحمة ورقاق وفشة

صدى البلد


اذا كنتي تحتارين في تقديم اكلات عيد الأضحى نقدم لكي اليوم سفرة كاملة يمكن ان تقدمي لاسرتك في العيد من طواجن من اللحمة والرقاق والفشة

طاجن لحمة بالدمعة 

مقادير لحمة بالدمعة
لحمة مكعبات مسلوقة شوربة بصل مفروم ملح - فلفل أسود سمنة عصير طماطم بهارات صلصة طماطم فلفل رومي فلفل حار ثوم مفروم 

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل
لحمة بالدمعة


طريقة تحضير لحمة بالدمعة
* يشوح البصل المفروم في السمنة على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم ويقلب كل الخليط على النار

* تضاف قطع اللحمة والفلفل الرومي والحار وعصير الطماطم ويقلب كل الخليط

* يمكن إضافة صلصة الطماطم والشوربة

* يترك الخليط على النار حتى تمام النضج
 

طريقة عمل الفشة 

مقادير فشة
فشة سمنة فلفل أخضر رومي فلفل أخضر حار طماطم ثوم ملح / فلفل أسود للسلقبصل فلفل أسود حبوب خل 
 

طريقة تحضير فشة
* تسلق الفشة في الماء المغلي على النار مع إضافة البصل والفلفل الأسود والخل

* تقطع الفشة وتشوح في السمنة على النار

* يضاف الملح والفلفل الأسود

* يضاف الثوم المفروم ويقلب كل الخليط

* تضاف قطع الفلفل الرومي والحار والطماطم

* يقلب الخليط ويقدم

 

طريقة عمل رقاق ناشف

مقادير رقاق ناشف
رقاق ناشف لحمة مفرومة بصل مفروم فلفل أخضر رومي مفروم سمنة مرقة قرفة ناعمة زنجبيل بودرة ملح وفلفل أسود 
 

طريقة عمل صينية الرقاق الناشف .. وصفات متعددة لأشهر خبراء الطهى
طريقة تحضير رقاق ناشف

طريقة تحضير رقاق ناشف


* تشوح اللحمة في إناء على النار

* يضاف الزيت أو السمنة والبصل والفلفل الرومي والتوابل والملح والفلفل الأسود

* يقلب كل الخليط على النار حتى النضج

* يوضع جزء من خليط اللحمة المعصجة على رقاقة

* يبلل الرقاق بالمرقة ويمكن أن يدهن بالسمنة

* يضاف على الوجه طبقة من الرقاق

* تكرر الخطوة السابقة

* يضاف على الوجه طبقة من الرقاق

* توضع سمنة فى طاسة على النار

* يضاف الرقاق في السمنة

* يقلب برفق على الوجه الآخر

* يمكن أن يطبق ويقدم عند تمام النضج

 

طريقة عمل فتة موزة

مقادير فتة موزة
موزة عيش محمر بصل أرز طماطم جزر ورق لورا حبهان ثوم خل كرفس مرقة ملح – فلفل زبادي زيت عباد الشمس 

فته موزه ضاني بالصور من Easy_recipes_egy By Eman Suliman - كوكباد
فتة موزة ضاني


طريقة تحضير فتة موزة
* اسلقي الموزة في ماء وجزر وكرفس وبصل وورق لورا وحبهان

* سوي الارز مع قليل من السمن و الماء على النار وقلبيه جيدا

* افرمي الثوم باستخدام كبة كهربائية وضعيه في حلة بها زيت على النار مع مكعب مرقة

* افرمي الطماطم باستخدام الكبة لعمل العصير واضيفيها للثوم في الحلة

* ارفعي الموزة من الحلة وضعي عليها قليل من الصوص وادخليها الفرن حتى تحمر

* في طاسة على النار ضعي الزيت مع ثوم مفروم مع زبادي ونشا وخل وقلبيه جيدا لعمل صوص أبيض

* في بولة زجاج كبيرة ضعي الأرز وعليه العيش المحمر ثم الصوص الأحمر ثم الأرز والعيش والشوربة ثم الارز ثم صوص احمر ثم صوص أبيض ثم الموزة وقدميه

 

أكلات العيد لحمة مقادير طريقة عمل الفشة رقاق ناشف فتة

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