الاسكندراني لـ"طعم البيوت": السياحة الداخلية حائط صد لأزمات القطاع السياحي

قال الكاتب الصحفي محمد الاسكندرانى مسؤول ملف السياحة والاثار بموقع صدى البلد ، أن مصر تمتلك حضارة وتاريخا وارثا عظيما تركه لنا الأجداد ، ومن حق المصريين الاطلاع على تاريخهم ، عبر ارتياد المتاحف التي تحتوى على اثارا تعود الى العصور الفرعونى و اليوناني والرومانى و الإسلامي و القبطي ،المتواجدة في العديد من محافظات مصر .



أكد الاسكندرانى خلال لقاء مع الإعلامية عبير عبدالوهاب ، ببرنامج طعم البيوت المذاع عبر فضائية القناة الثانية ، أن الخريطة السياحية و الاثرية ، أصبحت نموذجا للسياحة الداخلية ، في ظل افتتاح العديد من المتاحف الاثرية الجديدة بالإضافة الى التوسع بالمدن السياحية على غرار العالمين الجديدة .



أِشار مسؤول ملف السياحة و الاثار بموقع صدى البلد الى أن ، يستطيع المصريين الاستمتاع بما لديهم ، من مقاصد سياحية تناسب كافة الشرائح الاقتصادية للمصريين ، لافتا ان المصريين حققوا نسب اشغال في الفنادق المصرية لتصل الى 70% .



تابع أن هناك التزام من قبل الفنادق و السائحين بالإجراءات الوقائية و الاحترازية ، مؤكدا أن السواد الأعظم من المصريين خلال قضاء اجازتهم بالفنادق ملتزمون بإجراءات الوقاية ، بالإضافة الى تطعيم كافة العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر و جنوب سيناء .



ووصف ان السياحة الداخلية ، هي بالسائح الذهبي والتي تحدث رواجا وقت الازمات ، وتعيد إدارة العجلة الاقتصادية و الحراك السياحي بمقاصدنا ، مؤكدا ان التاريخ اثبت ان السياحة الداخلية "المصريين" ، هم حائط الصد للازمات السياحية .



استكمل قائلا : أن ثقافة السياحة لدي المصريين في ارتفاع متزايد متوقعا أنها تخطت الـ 80% ، ونري ذلك في ثقافة فئة الشباب التي تستمتع بإجازتهم في العديد من المدن السياحية ، دهب نويبع طابا شرم الشيخ و الغردقة ومرسى علم بالإضافة الى الأقصر وأسوان ، و الذى يسردون قصصهم على صفحات التواصل الاجتماعي .



افاد أن مستقبل مصر السياحي في الساحل الشمالي سيشهد طفرة سياحية عالمية ، بالإضافة الى ان الدولة لديها استراتيجية جديدة استطاعت دمج السياحة الثقافية بالترفيهية ، عبر افتتاح متحف الغردقة و شرم الشيخ و متحف مطار القاهرة ، لتمزج بين المنتجات السياحية .