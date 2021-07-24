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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الاسكندراني لـ"طعم البيوت": السياحة الداخلية حائط صد لأزمات القطاع السياحي

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد الاسكندرانى مسؤول ملف السياحة و الاثار

قال الكاتب الصحفي محمد الاسكندرانى مسؤول ملف السياحة والاثار بموقع صدى البلد ، أن مصر تمتلك حضارة وتاريخا وارثا عظيما تركه لنا الأجداد ، ومن حق المصريين الاطلاع على تاريخهم ، عبر ارتياد المتاحف التي تحتوى على اثارا تعود الى العصور الفرعونى و اليوناني والرومانى و الإسلامي و القبطي ،المتواجدة في العديد من محافظات مصر .

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أكد الاسكندرانى خلال لقاء مع الإعلامية عبير عبدالوهاب ، ببرنامج طعم البيوت المذاع عبر فضائية القناة الثانية ، أن الخريطة السياحية و الاثرية ، أصبحت نموذجا للسياحة الداخلية ، في ظل افتتاح العديد من المتاحف الاثرية الجديدة بالإضافة الى التوسع بالمدن السياحية على غرار العالمين الجديدة .


أِشار مسؤول ملف السياحة و الاثار بموقع صدى البلد الى أن ، يستطيع المصريين الاستمتاع بما لديهم ، من مقاصد سياحية تناسب كافة الشرائح الاقتصادية للمصريين ، لافتا ان المصريين حققوا نسب اشغال في الفنادق المصرية لتصل الى 70% .


تابع أن هناك التزام من قبل الفنادق و السائحين بالإجراءات الوقائية و الاحترازية ، مؤكدا أن السواد الأعظم من المصريين خلال قضاء اجازتهم بالفنادق ملتزمون بإجراءات الوقاية ، بالإضافة الى تطعيم كافة العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر و جنوب سيناء .


ووصف ان السياحة الداخلية ، هي بالسائح الذهبي والتي تحدث رواجا وقت الازمات ، وتعيد إدارة العجلة الاقتصادية و الحراك السياحي بمقاصدنا ، مؤكدا ان التاريخ اثبت ان السياحة الداخلية "المصريين" ، هم حائط الصد للازمات السياحية .


استكمل قائلا : أن ثقافة السياحة لدي المصريين في ارتفاع متزايد متوقعا أنها تخطت الـ 80% ، ونري ذلك في ثقافة فئة الشباب التي تستمتع بإجازتهم في العديد من المدن السياحية ، دهب نويبع طابا شرم الشيخ و الغردقة ومرسى علم بالإضافة الى الأقصر وأسوان ، و الذى يسردون قصصهم على صفحات التواصل الاجتماعي .


افاد أن مستقبل مصر السياحي في الساحل الشمالي سيشهد طفرة سياحية عالمية ، بالإضافة الى ان الدولة لديها استراتيجية جديدة استطاعت دمج السياحة الثقافية بالترفيهية ، عبر افتتاح متحف الغردقة و شرم الشيخ و متحف مطار القاهرة ، لتمزج بين المنتجات السياحية .

ملف السياحة صدى البلد محافظات مصر الإعلامية عبير عبدالوهاب اخبار السياحة مسؤول ملف السياحة

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