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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريند x خبر.. رامي رضوان وحسن الرداد يهاجمون أصحاب شائعة وفاة دلال.. الراقصة لوردينا ترد علي نبأ وفاتها.. ووفاة زوجة مستشار الرئيس للشؤون الصحية

صدى البلد

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

حسن الرداد: انا ورامي رضوان المصدر الوحيد لأخبار الفنانة دلال عبد العزيز

أعرب الفنان حسن الرداد عن غضبة من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب الرداد: رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ، الأخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان او مني شخصيا.

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن وفاة الراقصة البرازيلية لورديانا، مما أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت لوردينا علي شائعة  وفاتها  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام  قائلة : في اية انا كنت نايمة ، انا لسة عايشة.

في رحاب الله.. عميد معهد القلب السابق ينعي زوجة عوض تاج الدين

توفيت قبل قليل، زوجة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية.

ونعي  الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق زوجة الدكتور محمد عوض و كتب  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : في رحاب الله ، زوجة بروف دكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، رحم الله الفقيدة وخالص العزاء لهذا الرجل المهذب المحترم ،#إنا لله وإنا إليه راجعون.

رامي رضوان عن شائعة وفاة دلال عبدالعزيز: راعوا الظروف المؤلمة اللي عايشنها بقالنا شهور

أعرب الاعلامي رامي رضوان عن غضبة من شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

وكتب رامي رضوان  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : بكل هدوء
انا رقمي مع طوب الارض ، ومافيش رئيس تحرير ماعوش تليفوني ومايعرفنيش شخصيا
وتقريبا مافيش صحفي ماعوش تليفوني، باي منطق او عقل او انسانية او مهنية ينزل خبر زي ده بدون تحقق؟، جنسه ايه ودماغه فيها ايه اللي قرر ينزل إشاعة ملعونه زي دي؟

فوق الرائعة .. تامر حسني ينشر صورا من حفلته بدبي

شارك الفنان تامر حسني متابعيه  صورا جديدة خلال حفله الأخير الذى أحياه  فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك في دبي  عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام .


وظهر تامر خلال حفله  الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، وعلق قائلا : شكراً لكل الجماهير الغالية من الإمارات الحبيبة، وكل جاليات الوطن العربي اللي حضرت الحفل  كانت حفله فوق الرائعة.

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