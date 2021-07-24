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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين يمرح مع عائلته في عطلتهم الصيفية

سامح حسين مع عائلته في عطلتهم الصيفية.. صور

صدى البلد

شارك الفنان الكوميدي،سامح حسين،جمهوره صورة جديدة بصحبة عائلته من عطلته الصيفية ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

والتقط سامح حسين سيلفي مرح مع العائلة، كتب معلقا من خلالها:"صوره من ضمن الصور إللى فاطمه مبوظهالنا 😂😂😂#سامح_حسين #عيد_الاضحى ".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.

أعمال سامح حسين الفنان سامح حسين سامح حسين

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