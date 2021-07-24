عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يشارك صورة من فيلم"العارف"

أحمد فهمي يشارك صورة من فيلم"العارف"

صدى البلد

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره، بصورة من فيلم"العارف"ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق أحمد فهمي من خلال الصورة قائلا:"الناس بتموت بمعاد يا يونس..الضعاف والفشلة بس هما اللي بيتعلقوا بالأسباب#العارف".
 

"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر،  كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

عرض فيلم العارف بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اختراقه، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا: "أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

احمد فهمي اعمال احمد فهمى الفنان احمد فهمى اخبار فيلم العارف العارف أبطال فيلم العارف إيرادات فيلم العارف

ترشيحاتنا

ساديو ماني: ما حدث الموسم الماضي لن يتكرر

بعد إحباط حالتين.. السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة زواج القاصرات

بالخطوات.. إزاي تتحكم في محتوى التيك توك لحماية أطفالك

بالصور .. طالبات ثانوية عامة يصطحبن مراوح محمولة في امتحان الفيزياء

سيولة مرورية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

انطلاق جلسات النواب غدا.. إقرار مشروع قانون الري.. ومناقشة 60 طلب إحاطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد تصريحاته عن تناول بعض اللاعبين الكحول

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 24-7-2021

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

فيديو جراف.. انجازات متواصلة.. نور الشربيني وعلى فرج أبطال شيكاغو للإسكواش

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ