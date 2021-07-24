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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال حضوره منافسات الألعاب..

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع “دامشيتا” رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، ورئيس اتحاد الجودو باليابان لبحث التعاون المشترك، وذلك علي هامش حضور الوزير لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 

في بداية اللقاء، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية علي حسن التنظيم للأولمبياد ، وحفل الافتتاح الرسمي للدورة الذي أقيم أمس، وكافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بإقامة وتدريبات البعثة المصرية المشاركة بالأولمبياد.

 

وعرض الوزير فكرة المشروع القومي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتبني الموهوبين ورعايتهم في العديد من الألعاب ، وكذا رؤية الوزارة نحو نشر رياضة الجودو في جميع أنحاء الجمهورية، والكشف عن الموهوبين بها.

 

ومن جانبه، ثمن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، تطور الرياضة المصرية، والسعي نحو توطيد العلاقات في مجال الرياضة بين الجانبين الياباني والمصري خلال الفترة المقبلة، متطرقاً في حديثه إلي مدي تأثره بالبطل المصري محمد رشوان ودوره المؤثر في المجتمع الدولي بصفة عامة والياباني بصفة خاصة، وتأثره به في حياته  ليس فقط علي المستوي الرياضي وإننا أيضا علي المستوي الإنساني.

 

وزير الرياضة يدعو رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية لزيارة مصر

 

وفي ختام اللقاء ، وجه الدكتور أشرف صبحي الدعوة إلي رئيس اللجنة الأولمبية لزيارة مصر لرؤية تطور البنية التحتية الرياضية عن كثب في إطار التعاون المثمر بين البلدين في المجال الرياضي.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الاولمبية رئيس اللجنة الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو

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