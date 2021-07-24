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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى أهالى الساحة الشعبية بالفيوم

صدى البلد

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة بالموقع تحت عنوان : "كارثة صحية.. مياه الصرف الصحى ومخلفات الذبائح تهدد أهالى الساحة الشعبية بالفيوم".

 

وجاء في الرد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أفادت بانه تم ازاله اسباب الشكوى منذ ثلاثة ايام، ولا يوجد أى تجمع للمياه بعد تسليك المطابق وكسح المياه المتراكمة.

 

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