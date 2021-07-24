عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بصمة خير.. كتاب جديد لـ سمر نديم عن دار فصلة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر عن دار نشر فصلة للنشر والتوزيع كتاب بصمة خير للكاتبة سمر نديم، والذي يعتبر رسالة للإنسانية للحث على فعل الخير والتقرب من الله، وكيفية فعل هذا القربان.

الفصل الأول بعنوان الإخلاص، والفصل الثاني بعنوان الضمير والفصل الثالث بعنوان التوكل على الله، والفصل الرابع بعنوان التوكل على الله، والفصل الخامس بعنوان باب الاستغفار، والفصل السادس بعنوان الحكمة عند البلاء.

وقالت الكاتبة سمر نديم، أن كتاب "بصمة خير" قدمت من خلاله رسالة للإنسانية تتحدث فيها عن العمل الخيري ورسالته فى صورة تنافس الصحابة فى فعل الخيرات وعن الصدقة وفضائلها وأنها من أبواب الجنة وعن حسن الظن بالله وعن الاخلاص وان الاخلاص ليه كنوز كتير وعن الصبر عن البلاء وعن الاستغفار أنه باب الرزق.

وفى النهاية تصل إلي حقيقة أن فعل الخيرات ومساعدة المحتاجين هو العبادة لله سبحانه وتعالى وحب الخير للناس عبادة واخلاصنا وصبرنا وحسن الظن بالله هو من يوصلنا لحب الخير لكل من حولنا.

دار نشر فصلة للنشر والتوزيع للكاتبة سمر نديم كتاب بصمة خير الضمير فعل الخيرات

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا انخفاض درجات الحرارة نهارا وارتفاع الرطوبة ليلا

العراق ..حفل زفاف يتحول إلى مأساة كبرى .. تفاصيل

الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

وفاة الشاعر فؤاد حجاج بعد صراع مع المرض

روسيا ترد على أمريكا في موضوع السجون: انظروا لأنفسكم أولًا

بعد 51 عامًا من البحث.. سيدة تعود لأحضان عائلتها بفضل بودرة تلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

مش صفحتي..بوسي شلبي تكشف لصدى البلد حقيقة نشرها خبر وفاة دلال عبد العزيز

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

بعد إحباط حالتين.. السجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة زواج القاصرات

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

أنا لسة عايشة .. الراقصة البرازيلية لورديانا ترد على شائعة وفاتها

صفحات الغش تنشر إجابات فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط صاحب الصور المتداولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ