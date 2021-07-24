بصمة خير.. كتاب جديد لـ سمر نديم عن دار فصلة

صدر عن دار نشر فصلة للنشر والتوزيع كتاب بصمة خير للكاتبة سمر نديم، والذي يعتبر رسالة للإنسانية للحث على فعل الخير والتقرب من الله، وكيفية فعل هذا القربان.

الفصل الأول بعنوان الإخلاص، والفصل الثاني بعنوان الضمير والفصل الثالث بعنوان التوكل على الله، والفصل الرابع بعنوان التوكل على الله، والفصل الخامس بعنوان باب الاستغفار، والفصل السادس بعنوان الحكمة عند البلاء.

وقالت الكاتبة سمر نديم، أن كتاب "بصمة خير" قدمت من خلاله رسالة للإنسانية تتحدث فيها عن العمل الخيري ورسالته فى صورة تنافس الصحابة فى فعل الخيرات وعن الصدقة وفضائلها وأنها من أبواب الجنة وعن حسن الظن بالله وعن الاخلاص وان الاخلاص ليه كنوز كتير وعن الصبر عن البلاء وعن الاستغفار أنه باب الرزق.

وفى النهاية تصل إلي حقيقة أن فعل الخيرات ومساعدة المحتاجين هو العبادة لله سبحانه وتعالى وحب الخير للناس عبادة واخلاصنا وصبرنا وحسن الظن بالله هو من يوصلنا لحب الخير لكل من حولنا.