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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل ينتقل فيروس كورونا من الأم الحامل للجنين .. أستاذ أمراض نساء يوضح

هل ينتقل كورونا من
هل ينتقل كورونا من الأم الحامل للجنين

أوضح الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، الطريقة المثلى للتصرف الصحيح للمرأة الحامل حال ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وقال "جعفر"، خلال حواره مع  برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية تن أن المرأة الحاملة المُصابة بفيروس كورونا لا يصح أن يتم عمل أشعة مقطعية لها، لأنها  قد تتسبب في إصابة الطفل بتشوهات.

 وأضاف جعفر أن هناك بعض الأدوية المستخدمة ببرتوكول علاج كورونا لا يجب استخدامها للمرأة الحامل المصابة بكورونا.

وتابع  أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، أن المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا بحاجة لمستشفى مخصص للولادة وبحاجة لتعقيم مخصوص ولبس واقي معين، موضحًا أن الطفل قد ينتقل له فيروس كورونا عن طريق الأم والمشيمة، لافتاً إلى أن معظم التحاليل والأدوية المخصصة للحامل مسموح بها للمرأة الحامل المصابة بكورونا.

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قال الدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النسا والولادة بالقصر العيني إنه اثناء الحمل يجب  الاعتماد أكثر على النظام الغذائي بدلاً من الأدوية لأنها  التى تأخذ اثناء فترة الحمل غير مسموح بها جميعاً.

 

وأضاف جعفر خلال حوار خاص لبرنامج صباح الورد المذاع على فضائية تن، أن اكثر شيء يمنع الإصابة بكورونا بالإضافة إلى الإجراءات لاحترازية هي تقوية المناعة، مضيفاً ان السيدة الحامل يكون دائماً منعاتها ضعيفة واقل بكثير من خلال الاكل تستطيع ان تقي نفسها من الإصابة بفيروس كورونا .

 

ونصح، السيدة الحامل بأن يحتوى الاكل الخاص بها على فيتامينات مثل اللحوم والخضروات والفاكهة التى تحتوى على مضادات اكسدة مثل البرتقال والموالح بالإضافة إلى الكركم والثوم.

وتابع جعفر: “ الاكلات التى تحتوى على حديد أيضا مهمة جدا للمرأة الحامل مثل اللحوم والاسماك”، لافتاً إلى ان الاكلات الممنوعة على المرأة الحامل هي الاكلات الغير مطهية بشكل جيد مثل اللانشون والبسطرمة والمعلبات والمحفوظات.

وأشار إلى ضرورة أكل طازج وصحي وضرورة التزويد من  كمية الخضروات والفواكه والبروتينات و المكسرات لأنها مفيدة للغاية وتحسن المناعة بالنسبة للمرأة الحامل.

جعفر أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني فيروس كورونا للمرأة الحامل كورونا

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