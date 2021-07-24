عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عيد الأضحي.. ذبح ٢٧٩٩ أضحية للمواطنين بمجازر محافظة الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد المجازر

أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ٢٧٩٩ أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها مما يعكس الإلتزام والإستجابة من المواطنين علي الذبح بالمجازر. 


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين منذ اليوم الأول للعيد للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظاً على البيئة والمظهر العام مؤكداً علي الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.

 

إزالة 13 حالة بناء مخالف 

من ناحية أخرى كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية. 


وأكد محافظ الجيزة على عدم التهاون حيال اى مخالفه تقام خلال أجازة عيد الأضحى المبارك مشيراً إلى انه تم ضبط وإزالة ١٣ حاله بناء مخالف في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك من خلال المتابعات الميدانية التي اجرتها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.


وشملت الحالات التي تم ضبطها وإزالتها قيام مركز أبو النمرس بازالة عدد ٣ حالات تعدي في المهد علي أراضي زراعية، كما شملت ازالة سور مقام بدون ترخيص علي مساحة ٨٠ متر تقريبا بعزبه نامي -قريه ترسا - الوحدة المحلية بمنيل شيحة بالإضافة إلى ازالة سور بداخله غرفة علي مساحة ٤٠٠ م مقام على ارض زراعية بدون ترخيص بعرب العش بشبرامنت.

 

وتم ازالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص علي مساحة ١٢٠ متر تقريبا بطريق ابو صالح شارع الشلايش القديم أبو النمرس .


كما تم إزاله ٨ حالات بناء مخالف وتعديات علي أراضي زراعية بقري مركز ومدينة أطفيح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 


وفي مركز منشأة القناطر تم رصد حالة تعدى علي أراضي زراعية بمساحه ١٢٠ م بمنطقة حوض بدوى بوردان وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 
وشهد حي العمرانية  تنفيذ إزالة بالمهد لمخالفه بناء بعقار بمنطقة بالعمرانية الشرقية .

محافظة الجيزة عيد الأضحى محافظ الجيزة المجازر الحكومية الحملات الرقابية رفع المخلفات

ترشيحاتنا

القاهرة ضمن قائمة أفضل وجهات العالم لعام 2021| فيديو

فريدة عثمان تفشل في التأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة

رقم غير متوقع.. الجيزة تحرر مئات المحاضر لذبح الأضاحي بالشوارع

ما هو القزع المنهي عنه؟ وهل قصات الشعر الحالية حرام؟ الإفتاء ترد

طوكيو 2020.. التعادل يحسم الشوط الأول بين مصر والبرتغال في كرة اليد

خلال عيد الأضحي.. ذبح ٢٧٩٩ أضحية للمواطنين بمجازر محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز " خاص"

وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوى أمام باب لجنة الامتحان بمحافظة المنوفية

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

دولة عربية تسجل أكثر من 300 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

الحكومة: أجرة ركوب جميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس ثابتة دون أي زيادة

تهديد بالموس واحتجاز بالقوة .. إحالة صاحبة بيت دعارة للجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

جابر خواطر البسطاء.. مواقف إنسانية لـ السيسي في العلمين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ