خلال عيد الأضحي.. ذبح ٢٧٩٩ أضحية للمواطنين بمجازر محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ٢٧٩٩ أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك لذبحها مما يعكس الإلتزام والإستجابة من المواطنين علي الذبح بالمجازر.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين منذ اليوم الأول للعيد للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظاً على البيئة والمظهر العام مؤكداً علي الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.

إزالة 13 حالة بناء مخالف

من ناحية أخرى كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الشروع في اي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.



وأكد محافظ الجيزة على عدم التهاون حيال اى مخالفه تقام خلال أجازة عيد الأضحى المبارك مشيراً إلى انه تم ضبط وإزالة ١٣ حاله بناء مخالف في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك من خلال المتابعات الميدانية التي اجرتها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وشملت الحالات التي تم ضبطها وإزالتها قيام مركز أبو النمرس بازالة عدد ٣ حالات تعدي في المهد علي أراضي زراعية، كما شملت ازالة سور مقام بدون ترخيص علي مساحة ٨٠ متر تقريبا بعزبه نامي -قريه ترسا - الوحدة المحلية بمنيل شيحة بالإضافة إلى ازالة سور بداخله غرفة علي مساحة ٤٠٠ م مقام على ارض زراعية بدون ترخيص بعرب العش بشبرامنت.

وتم ازالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص علي مساحة ١٢٠ متر تقريبا بطريق ابو صالح شارع الشلايش القديم أبو النمرس .



كما تم إزاله ٨ حالات بناء مخالف وتعديات علي أراضي زراعية بقري مركز ومدينة أطفيح مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وفي مركز منشأة القناطر تم رصد حالة تعدى علي أراضي زراعية بمساحه ١٢٠ م بمنطقة حوض بدوى بوردان وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.



وشهد حي العمرانية تنفيذ إزالة بالمهد لمخالفه بناء بعقار بمنطقة بالعمرانية الشرقية .