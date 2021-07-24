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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة رحيل شيكابالا عن الزمالك.. مصير كهربا مع الأهلي.. إنجاز فريد لـ الأحمر في أولمبياد طوكيو

شيكابالا - كهربا
شيكابالا - كهربا - الأحمر - صلاح وماني

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية  أو العالمية.

 

وجاءت أبزر الأخبار كالتالي:

 

اللي زيه يتعمل باسمه شوارع.. وكيل شيكابالا يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك
كشف حازم الحديدي وكيل محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك عن موقف الللاعب ودوره مع الفريق.

 

وكيل كهربا يحسم الجدل حول اقتراب رحيله عن الاهلي .. تفاصيل
كشف حازم الحديدي وكيل  اللاعبين عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي من البقاء في الفريق أو الرحيل نهاية الموسم الحالي

 

أحمد الأحمر يحقق إنجازا فريدا مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020
حقق منتخب مصر الفوز علي منافسه البرتغال بنتيجة 37-31  ضمن منافسات المجموعة الثانية بـ دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

 

أول ميدالية عربية.. التونسي الجندوبي يتأهل لنهائي التايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020
ضمن التونسي محمد خليل الجندوبي بطل التايكوندو، تحقيق أول ميدالية عربية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 “طوكيو 2020” التي تستضيفها اليابان.

 

الرجاء المغربي: كاف لم يخطرنا بموعد السوبر الأفريقي ضد الأهلي
أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، أن ناديه لم يتلقَ أي خطابات “ حتى الآن” من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي.

 

خاص.. الترجي يخدع جماهيره بشأن خليفة معين الشعباني
أكد مصدر داخل نادي الترجي، أن مجلس إدارة باب سويقة لم يتوصل إلى اتفاق مع مدير فني “حتى الآن”، لتولي قيادة الفريق، في الموسم الجديد، خلفا لـ معين الشعباني.

 

سولشاير يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم السبت عن تمديد عقد مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير حتى عام 2024.

 

ساديو ماني: ما حدث الموسم الماضي لن يتكرر
أكد السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي، جاهزيته لتقديم مستوى مميز مع ليفربول في الموسم الجديد 20211 - 2022، بعد الظهور بمستوى باهت في الموسم الماضي.

 

100 مليون يورو.. يوفنتوس يرفض عرضا خياليا من ليفربول لضم كييزا
رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضا خياليا من نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع فيديريكو كييزا نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت أبزر الأخبار كالتالي شيكابالا كهربا أولمبياد طوكيو 2020 الأهلى الزمالك الأحمر

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