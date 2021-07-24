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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك البحرين يعزي الرئيس الصيني في ضحايا فيضانات مقاطعة خنان

البحرين
البحرين

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان الصينية، جراء هطول الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين والمفقودين وتدمير العديد من الممتلكات العامة.

وقد أعرب ملك البحرين وفقا لصحيفة الوطن البحرينية في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لشعب جمهورية الصين الشعبية ولأسر الضحايا، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل ، وأن تسفر عمليات البحث والإنقاذ عن العثور على المزيد من الناجين وعودتهم الى مناطقهم سالمين، و أن يتمكن القائمون في البلد الصديق من تخطي هذه الكارثة الطبيعية.

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وكان قد لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات اجتاحت إقليم خنان وسط الصين، 12 منهم قضوا نحبهم غرقا في مترو الأنفاق بعاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول مطري منذ ألف عام حسب خبراء الأرصاد، وذلك حسبما عرضت قناة روسيا اليوم.

وأجلت السلطات حوالي 200 ألف شخص، وأشارت إلى أن 36 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضان في تشنغتشو، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ واسعة النطاق في الإقليم.

وأرسل الجيش الصيني أكثر من 5700 جندي للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن الأمطار التي غمرت مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تهطل بهذه الغزارة مرة واحدة كل ألف عام.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية وأن سدود بعض الخزانات انهارت مما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، مشيرا إلى أن السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا. وتابع: "الأحداث بلغت مرحلة دقيقة".

جدير بالذكر أن الجيش الصيني فجر سدا لإطلاق مياه الفيضانات التي تهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد كثافة سكانية، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بمدينة لويانغ في مقاطعة خنان.

ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين ضحايا الفيضانات

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