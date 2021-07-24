سيمبا التنزانى يعترف بوصول عرضين من الأهلى للتعاقد مع ميكيسوني

كشفت تقارير صحفية أن نادي سيمبا التنزاني اعترف بوصول عرضين رسميين من النادى الأهلى المصري للتعاقد مع لويس ميكيسوني جناح الفريق.

وحسب ما نشره موقع "جول" العالمي من مصادره: "بالفعل الأهلي اتصل بنا لشراء عقد ميكيسوني، لقد تفاوضوا معنا مرتين، فى الأولى لم نأخذ الأمور على محمل الجد، ولكن فى المرة الثانية شعرنا بأنهم حريصون على ضم اللاعب".

وأضاف مصدر سيمبا، "نناقش ملف بيع ميكسوني إلى الأهلي، بعدما علمنا أنه ضمن حسابات بيتسو موسيماني، وسنتحدث فى الملف بعد لقاء سيمبا أمام يانجا الأحد المقبل فى نهائي كأس تنزانيا".

وتابع المصدر الذى رفض الإفصاح عن هوتيه، "هناك عرض آخر من نادى كايزر تشيفز، فقد استفسروا عن اللاعب مرة واحدة، ولم يعاودوا الاتصال معنا، لكنهم وعدونا بالعودة للتفاوض مرة أخرى".



وارتبط ميكسيوني صاحب الـ26 عامًا، بارتداء قميص الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع الفريق التنزاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ميكيسوني نجح في قيادة فريقه للفوز على المارد الأحمر في دور المجموعات، بهدف دون رد على الأراضي التنزانية، بعدما أطلق قذيفة مدوية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الشياطين الحمر، ليدخل حسابات الإدارة الأهلاوية منذ ذلك الحين.

خاص لـ «صدى البلد».. أول تعليق من لويس ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه لـ الأهلي

وقال ميكيسوني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "وكيلي هو من يتعامل مع جانب المفاوضات مع الأندية هذه ليست مسئوليتي، أنا ملتزم بعقد مع سيمبا".

وأضاف: "حتى أكون صادقا أنا لا أعرف أي شيء عن مفاوضات الأهلي وكيلي هو من يدير الأمور حاليا".