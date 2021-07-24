عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيمبا التنزانى يعترف بوصول عرضين من الأهلى للتعاقد مع ميكيسوني

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية أن نادي سيمبا التنزاني اعترف بوصول عرضين رسميين من النادى الأهلى المصري للتعاقد مع لويس ميكيسوني جناح الفريق.

 وحسب ما نشره موقع "جول" العالمي من مصادره: "بالفعل الأهلي اتصل بنا لشراء عقد ميكيسوني، لقد تفاوضوا معنا مرتين، فى الأولى لم نأخذ الأمور على محمل الجد، ولكن فى المرة الثانية شعرنا بأنهم حريصون على ضم اللاعب".

وأضاف مصدر سيمبا، "نناقش ملف بيع ميكسوني إلى الأهلي، بعدما علمنا أنه ضمن حسابات بيتسو موسيماني، وسنتحدث فى الملف بعد لقاء سيمبا أمام يانجا الأحد المقبل فى نهائي كأس تنزانيا".

وتابع المصدر الذى رفض الإفصاح عن هوتيه، "هناك عرض آخر من نادى كايزر تشيفز، فقد استفسروا عن اللاعب مرة واحدة، ولم يعاودوا الاتصال معنا، لكنهم وعدونا بالعودة للتفاوض مرة أخرى".


وارتبط ميكسيوني صاحب الـ26 عامًا، بارتداء قميص الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية، خاصة بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع الفريق التنزاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ميكيسوني نجح في قيادة فريقه للفوز على المارد الأحمر في دور المجموعات، بهدف دون رد على الأراضي التنزانية، بعدما أطلق قذيفة مدوية سكنت شباك محمد الشناوي حارس الشياطين الحمر، ليدخل حسابات الإدارة الأهلاوية منذ ذلك الحين.

خاص لـ «صدى البلد».. أول تعليق من لويس ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه لـ الأهلي

وقال ميكيسوني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "وكيلي هو من يتعامل مع جانب المفاوضات مع الأندية هذه ليست مسئوليتي، أنا ملتزم بعقد مع سيمبا".

 

وأضاف: "حتى أكون صادقا أنا لا أعرف أي شيء عن مفاوضات الأهلي وكيلي هو من يدير الأمور حاليا".

ترشيحاتنا

خلال إجازة عيد الأضحى.. الزراعة: 40 ألف زائر لـ حديقة الحيوان يوميا

استقرار أسعار الذهب في خامس أيام العيد | تفاصيل

أخبار السيارات|انخفاض غير رسمى فى أسعار شيري تيجو 8 موديل 2021.. 5 سيارات بالسوق السعودي أقل من 50 ألف ريال

2 مليون زائر.. محافظ مطروح: نسب إشغال مرتفعة خلال فترة الإجازة

سعر ومواصفات نيسان باترول 2022 الجديدة في السعودية

سيمبا التنزانى يعترف بوصول عرضين من الأهلى للتعاقد مع ميكيسوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة حرم الدكتور عوض تاج الدين

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

كائن الهوهوز.. الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك وزوجها

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ