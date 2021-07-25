عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

19.04 مليون بطاقة ائتمان أصدرتها البنوك بنهاية العام المالي الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

رفع الجهاز المصرفي من حجم إصدار بطاقات الخصم، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 19.04 مليون بطاقة ائتمان ضمن إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي ؛ مقابل 17.8 مليون بطاقة ائتمان خلال الربع الأول من نفس العام بزيادة تبلغ 1.24 مليون بطاقة ائتمان.


ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن اصدار ما يقرب من 22 مليون بطاقة دفع مقدمة " ميزة"، خلال ديسمبر 2021 مقابل 18.3 مليون بطاقة ائتمان بزيادة  3.7 مليون بطاقة إئتمان.

"البنك المركزي": 357.5 مليار جنيه حجم محفظة الأوراق المالية بالنقد الأجنبي خلال إبريل

البنك المركزي:2.7 تريليون حجم محفظة قروض البنوك إبريل الماضي


ويسعى الجهاز المصرفي لدعم توجهات الدولة لتطبيق الشمول المالي و تعظيم سبل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية.


وذكر التقرير أنه تم رفع معدلات اصدار بطاقات  الائتمان إلي 3.9  مليون بطاقة في ديسمبر الماضي مقابل 3.6 مليون بطاقة في يونيو السابق ومقارنة بـ 400 ألف بطاقة .


وفي سياق متصل بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي التي اطلقها الجهاز المصرفي علي مستوي الجمهوري لـ 14.92 ألف ماكينة في ديسمبر الماضي مقابل 14.2 ألف ماكينة في يونيو من نفس العام.


وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي عن انخفاض حجم محفظة الأوراق المالية لدي الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية إلي 357.5 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 357.8 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 360.533 مليار جنيه في فبراير 2021.


وكشف البنك المركزي ، عن وصول إجمالي أرصدة الأوراق المالية لدي البنوك لعملاء القطاع الحكومي حوالي 327.7 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 327.102 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 329.2 مليار جنيه في فبراير 2021. 

البنك المركزي بطاقات الخصم المباشر مال واعمال اخبار مصر الشمول المالي

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يصدر المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام| تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ضياء السيد: الدوري ممكن يبوظ.. وكشري يرد على اتهام التفويت لـ الأهلي

بقوة 671 حصان .. أودي RS Q e-tron تشارك في رالي داكار

تسريبات تكشف سعة بطاريات هواتف وان بلس الرائدة OnePlus 10

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لإنهاء اجراءات التفتيش والتعقيم

19.04 مليون بطاقة ائتمان أصدرتها البنوك بنهاية العام المالي الماضي

انتشار الخيام على شواطئ رأس البر هربا من جشع مؤجري الشماسي.. فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

ضياء السيد: صالح جمعة مجاش التمرين ومنعرفش السبب

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاتل التافه رزق.. شاب يحاول قتل حبيبته باليويو

تصرف غريب من سائق دليفري بعد رفض الزبون دفع إكرامية.. فيديو

عن طريق الغازات.. مخاوف بشأن طرق انتقال جديدة لفيروس كورونا

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

فيديو

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ