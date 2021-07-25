19.04 مليون بطاقة ائتمان أصدرتها البنوك بنهاية العام المالي الماضي

رفع الجهاز المصرفي من حجم إصدار بطاقات الخصم، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 19.04 مليون بطاقة ائتمان ضمن إجراءات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي ؛ مقابل 17.8 مليون بطاقة ائتمان خلال الربع الأول من نفس العام بزيادة تبلغ 1.24 مليون بطاقة ائتمان.



ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن اصدار ما يقرب من 22 مليون بطاقة دفع مقدمة " ميزة"، خلال ديسمبر 2021 مقابل 18.3 مليون بطاقة ائتمان بزيادة 3.7 مليون بطاقة إئتمان.



ويسعى الجهاز المصرفي لدعم توجهات الدولة لتطبيق الشمول المالي و تعظيم سبل استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية.



وذكر التقرير أنه تم رفع معدلات اصدار بطاقات الائتمان إلي 3.9 مليون بطاقة في ديسمبر الماضي مقابل 3.6 مليون بطاقة في يونيو السابق ومقارنة بـ 400 ألف بطاقة .



وفي سياق متصل بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي التي اطلقها الجهاز المصرفي علي مستوي الجمهوري لـ 14.92 ألف ماكينة في ديسمبر الماضي مقابل 14.2 ألف ماكينة في يونيو من نفس العام.



وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي عن انخفاض حجم محفظة الأوراق المالية لدي الجهاز المصرفي بالعملة الأجنبية إلي 357.5 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 357.8 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 360.533 مليار جنيه في فبراير 2021.



وكشف البنك المركزي ، عن وصول إجمالي أرصدة الأوراق المالية لدي البنوك لعملاء القطاع الحكومي حوالي 327.7 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 327.102 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 329.2 مليار جنيه في فبراير 2021.