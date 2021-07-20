البنك المركزي:2.7 تريليون حجم محفظة قروض البنوك إبريل الماضي

ارتفعت جملة أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك إلي 2.7 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 2.61 تريليون جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 2.54 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الإقراض المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة لـ 948 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 910.03 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 861.6 مليار جنيه في فبراير الماضي.



وبلغت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 674.4 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 636.914 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 587.6 مليار جنيه في فبراير الماضي.



وسجلت أرصدة القروض بالعملة الأجنية لعملاء البنوك من الحكومة نحو 273.6 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 273.112 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 274 مليار جنيه في فبراير 2021.



ووصل حجم الإقراض لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 1.73 تريليون جنيه في إبريل السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 1.68 تريليون جنيه في فبريار من نفس العام.



وبلغت القروض الموجهة لقطاع الزراعة نحو 32.64 مليار جنيه في إبريل السابق مقابل 32.2 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 31.22 مليار جنيه في فبراير 2021.



وبلغت القروض المقدمة لعملاء البنوك من الصناعة نحو 409.2 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 398.044 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 395.6 مليار جنيه في فبراير 2021.



وسجلت القروض الموجهة لقطاع التجارة نحو 173.045 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 169.9 مليار جنيه في مارس 2021 ومقارنة بـ 164.731 مليار جنيه في فبراير السابق.



وبلغت ارصدة القروض الموجهة لقطاع الخدمات نحو 337.23 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 325.4 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 318.4 مليار جنيه في فبراير 2021.