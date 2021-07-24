أول منحة المكتبة المهداة من الرئيس السيسي لـ مجند المرور.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده، يقدم مجموعة من الكتب من مؤسسة دار المعارف للمجند أيمن الذي دار حوار بينه وبين الرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ”المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" الكتب سوف تكون نواة للمكتبة الجديدة التي أهداها الرئيس السيسي للمجند ايمن".



وعرض الإعلامي أحمد موسى، حوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرة مصرية ، بمنطقة العلمين الجديدة ، خلال جولته بالدراجة ، كما عرض حوار بين الرئيس السيسي ومجند أثناء جولته بالدراجة في العلمين الجديدة .

وقال الإعلامي أحمد موسى تعليقا على مقطع فيديو حوار الرئيس السيسي مع مجند، :" الرئيس السيسي قال للمجند أطحن نفسي ومكلش ومنمش ومحدش يغلبني"، مضيفا:" العمل ثم العمل والناس بتموت نفسها في العمل عشان تعرف تعيش و الدولة المصرية بها فرص عمل كثيرة في كافة القطاعات نتيجة حجم المشروعات القومية الكبيرة التي يتم تنفيذها في مصر ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي تفقد احوال المجند أيمن والمجند أيمن تحدث مع الرئيس السيسي عن احواله بكل صراحة".

المجند أيمن



علق المجند أيمن، على لقائه بالرئيس السيسي خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، قائلا: "كفاية إني كنت ماشي جنب سيادة الرئيس".

وأضاف "المجند أيمن"، في تصريحات له : "الرئيس السيسي قال لي أنت عايز أيه يا أيمن مرتين، قولت له عايز مشروع كبير بدل من المكتبة، وكنت مبسوط جدا أني ماشي جنب الرئيس"، مشيرا: "مكنتش أحلم أن الرئيس يقولي عايز ايه وطلباتك ايه".



وتابع: "عايز أقابل الرئيس السيسي تاني بعد ما أنجح وأقوله أنا كنت عند حسن ظن سيادتك واجتهدت ونجحت.. وأتمنى أن الفرصة تيجي تاني"، لافتا: "أحب أقول لصحابي اللي في سني متقعدش تتكلم وأنت لسه في أثناء الدراسة".

ومن جهة أخرى علق والد المجند قائلا: "أنا كنت مبسوط خالص أن الريس يتكلم مع ابني، وكنت مبهور باللي حصل وسعيد خالص"، فيما قالت والدته: "كنت مبسوطة جدا وشرف لنا أنه يعتبره زي ابنه، وسيادة الرئيس بيحتوي كل الناس وبيراعي الشباب".