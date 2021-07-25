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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع للمنتخب مصر الأولمبي في موقعة الأرجنتين بأولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يلتقي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، صباح اليوم الأحد، في التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب قبة سابورو، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لأولمبياد طوكيو.

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن ثأر عمره 93 عاما، حيث تقابل المنتخبان مرة وحيدة فقط من قبل في الأولمبياد، وذلك يوم 6 يونيو 1928، في نصف نهائي دورة أمستردام.

وتلقى منتخب مصر حينها هزيمة قاسية على يد الأرجنتين، بسداسية دون رد، ليفشل في الوصول للنهائي ويواجه إيطاليا على المركزين الثالث والرابع، وهي المباراة التي انتهت بفوز الآزوري (11-3).

كما يحمل لقاء الأرجنتين بالذات ذكريات حزينة لمدرب الفراعنة، شوقي غريب، ومساعديه محمد شوقي ووائل رياض.

فقد خسر الثلاثي مع منتخب مصر للشباب أمام التانجو، بنتيجة (7-1) في دور المجموعات لكأس العالم تحت 20 سنة، عام 2001.

ووقتها كان غريب مدربا لمنتخب الشباب، الذي كان يضم شوقي ورياض، واستكملت مصر مشوارها في البطولة لتحقق إنجازا تاريخيا، باحتلال المركز الثالث في المونديال

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

ويدرس شوقي غريب، مدرب الفراعنة، إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الأولمبي، لتجنب إجهاد اللاعبين خاصة أن الفريق واجه إسبانيا، الخميس الماضي.

ويُتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد فتوح.

الهجوم: رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد ياسر ريان.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين خسر أولى مواجهاته أمام أستراليا، بثنائية دون رد، بينما تعادلت مصر مع إسبانيا سلبيا.

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