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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ذهبية عربية بأولمبياد طوكيو.. التونسي أحمد حفناوي يتوج بذهبية السباحة

التونسي احمد الحفناوي
التونسي احمد الحفناوي

توج أحمد حفناوي لاعب المنتخب التونسي الأول للسباحة بذهبية 400 متر حرة بعد تحقيقه زمن قدره 3:43.36 دقيقة، بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وجاء في المركز الثاني الأسترالي "جاك ماكلوجلين" بتحقيقه زمن قدره 3:43.52 دقيقة، فيما ذهبت البرونزية للأمريكي كيرين سيمث بزمن قدره 3:43.94 دقيقة.

وتعد هذه الميدالية هي الذهبية الأولى للعرب في منافسات الدورة الأولمبية والثانية لنسور قرطاج بعد فضية محمد الجندوبي لاعب التايكوندو.

وتشارك تونس في أولمبياد طوكيو في 15 رياضة فردية هي: ألعاب القوى، الكانوي والكاياك، التجديف، السباحة، الرماية بالقوس، الرماية، التايكوندو، التنس، تنس الطاولة، الملاكمة، المبارزة، الأشرعة، المصارعة، رفع الأثقال، الجودو.

ولأول مرة في تاريخ المشاركات التونسية في دورة الألعاب الأولمبية يفوق عدد الرياضيات (العنصر النسائي) الذكور، باستثناء منتخب كرة الطائرة للرجال

كما تسجل الرياضات الفردية في الأولمبياد رقمًا قياسيا لتونس، بترشيح 51 رياضيًا ينقسمون إلى 29 سيدة و22 رجلا.

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