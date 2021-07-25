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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يحضر مباراة الأرجنتين لمؤازرة منتخب مصر الأولمبي

اشرف صبحي
اشرف صبحي

تواجد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مدرجات ملعب مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الأرجنتيني المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف. 

أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى تشكيل مباراة منتخب الأرجنتين، المقرر لها  التاسعة والنصف صباح اليوم، الأحد، بالجولة الثانية لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل الفراعنة الصغار كالتالى : 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، وعمار حمدى

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الأرجنتين والحفاظ على آماله فى التأهل لدور الثمانية بعد التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا.

وزير الشباب رمضان صبحي الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اولمبياد طوكيو

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