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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناظر يحذر من وضع أى سوائل داخل زجاجات بلاستيك تحت أشعة الشمس

زجاجات بلاستيك فى
زجاجات بلاستيك فى الشمس

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض جلدية، إنه من الخطأ ترك أى سوائل داخل زجاجات بلاستيك تحت أشعة الشمس ومن ثم شربها، فهذا خطأ شائع .

 

وأضاف هانى الناظر، أنه ثبت علمياً أن تعرض الزجاجات البلاستيك لدرجات الحرارة المرتفعة يخرج منه مادة تختلط بالسوائل وهى فى منتهى الخطورة للصحة ومصنفة عالمياً أنها مادة مسرطنة.

 

وأشار هانى الناظر،  إلى أن هذه المادة لها تأثير على الصحة والكبد، منوهاً بأنه من الخطأ وضع شوربة ساخنة أو كشرى فى كيس بلاستيك.

 

وقال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، "انا ليه بقول دائما لحضراتكم بلاش نشرب مياه أو أي سوائل من زجاجات بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة مثل تعرضها لأشعة الشمس لفترات طويلة أو تركت  داخل السيارة عدة أيام أو أي مصدر أخر للحرارة ؟".

 

وأضاف: "الحقيقة ثبت علميا أن هناك مادة اسمها ديوكسين  تتسرب من البلاستيك إذا تعرض لحرارة عالية وتختلط بالمياه وهذه المادة شديدة الخطورة علي الصحة فهي مصنفة من المواد المسببة للسرطان كما أنها تسبب العقم عند الذكور وتمثل خطورة علي الجهاز العصبي والكبد".

 

وكتب: "أرجوكم لا تتركوا زجاجات المياه البلاستيكية فترات طويلة في الشمس، أو داخل السيارات واحذروا تناول مياه أو أي مشروبات من زجاجات أو أكواب بلاستيك تعرضت لحرارة شديدة وحفظكم الله جميعا من كل سوء."

 

في سياق آخر ، نصح الدكتور هاني الناظر ، باتباع رياضة المشي ، مضيفا أن من أكثر الأشياء التي ينصح بها العلماء و الأطباء هي ممارسة الرياضة وخاصة المشي بشكل مستمر، ويعتبر المشي من الرياضات التي تساهم في في التخلص من الوزن الزائد و الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض.

 

وأوصي الدكتور هاني الناظر، بضرورة الحركة و المشي و مدى أهميتهما لصحة الأنسان.

 

وقال الناظر عب حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،" الحركة بركة .. نصيحة مني كطبيب واعتبرها من أخ اكبر او أب احرص دائما علي الحركة المستمرة بمعني امشي كثير واياك ان تجلس مكانك فترات طويلة دون حركة وحاول القيام والتحرك  بين الحين والاخر."

 

وأضاف: "قم بتمارين رياضية بسيطة تحرك فيها الذراعين والساقين فقد ثبت أن الحركة المستمرة تساعد علي ليونة المفاصل وتقوية العظام والعضلات وتمنع الاضطرابات الهضمية والامساك وتنشط الدورة الدموية، وبالتالي يصل الدم لكل اعضاء الجسم مما يؤدي الي تنشيط الذاكرة وتحسين السمع وقوة الابصار ووظائف الكلي والكبد فنتخلص من السموم  ويمنع تساقط الشعر ويؤدي الي صحة الجلد ونضارة البشرة وبالاضافة الي كل هذا فان تنشيط الدورة الدموية يمنع تكون الجلطات الدموية … الحركة بركة وكمان صحة وعافية."

 

 

هاني الناظر اشعة شمس زجاجات بلاستيك السوائل شوربة ساخنة

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