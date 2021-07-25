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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال إزالة مبني الطالبات بجمعية تحسين الصحة بطنطا.. صور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية اليوم الأحد عن البدء في أعمال إزالة مبني الطالبات بجمعية تحسين الصحة بطنطا عقب حدوث هبوط مفاجئ وشروخ بالمبنى، وذلك بالتنسيق مع مقاول الثانوية للازالات بالمحافظة.

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وكانت جمعية تحسين الصحة بطنطا شهدت يوم الأربعاء الماضي هبوط مفاجئ للمباني وتصدعات وشروخ.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني وضباط إدارة مرور الغربية لتسهيل حركة إخلاء المبني من الفتيات حفاظاً عليهم.

كما أوصي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأهمية تشكيل لجنة فنية من الإدارة الهندسية بحي ثان طنطا اشرف عليها الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان وتم إخلاء المكان من الأطفال الأيتام والفتيات بالمبني.

وتم إخلاء المبني من الفتيات والأطفال ونقلهم الي مقر آخر.


كما اوصت اللجنة الفنية بازالة المبني لخطورته فضلا عن إعداد تقرير مفصل لعرضها علي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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