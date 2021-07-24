رقصوا عراة بالمطاوي.. إجراء عاجل من أمن الغربية بخصوص فيديو عفش عروسين

تمكنت المباحث الجنائية في الغربية اليوم من ضبط ٧ من الشباب المتهمين في واقعة الرقص عاريا في مشهد غريب حال نقل «عفش» عروسين في قرية كفر سالم النحال، بمركز بسيون في الغربية، حيث قام عدد من الشباب بالرقص عرايا رافعين اسلحة بيضاء "مطاوي" أمام سيارات النقل للعفش جهاز عروسين وإثارة الرعب والخوف في قلوب أهالي قرية كفر سالم النحال في الغربية، وخدش الحياء العام.

رقص عاري وبالسلاح في عفش عروسين بالغربية

وكانت القرية التابعة لمحافظة الغربية قد شهدت مشهدا غير لائق مجتمعيا حيث تراقص شباب عرايا الجسد أمام سيارات نقل جهاز عروسة معبرين عن فرحتهم في صورة مبتذلة وخادشه للحياء ، متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب التي تحتفظ بها القرية وأصالتها طوال العقود الماضية .

وكشف أهالي القرية التابعة لمحافظة الغربية في تعليقات لأبنائها علي مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن رقص الشباب عرايا الجسد ، على أنغام الدي جي، مستخدمين الألعاب النارية، وزجاجات المياة الغازية والاسلحة البيضاء، مشهد مقزز يسيئ إلى أهالي القرية، قائلين : مواكب أفراح أم مواكب غير لائقة وعارية .

وتابع أبناء أهالي القرية أن الفرحة بهذا الشكل المقزز لا يصح التعبير عنها بهذه الطريقة مطالبين شباب القرية بالتمسك بأعراف وتقاليد القرية وإنهاء هذة الظاهرة.