من الأسمرات إلى أضرحة آل البيت.. 7 سنوات عمران وقضاء على العشوائيات

فرحة غامرة ملأت قلوب محبي آل البيت، بعد استعراض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود ترميم وتطوير مقامات وأضرحة آل البيت، خصوصًا أضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشيًا مع الطابع التاريخى والروحاني للأضرحة والمقامات وذلك جنبًا إلى جنب مع تطوير كل الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

وبهذه المناسبة يستعرض «صدى البلد»، بعضا من الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير عدد من المناطق والمدن على مستوى الجمهورية؛ لرفع كفاءتها والقضاء على العشوائيات بها.

مشروع بشائر الخير

بشائر الخيرهو أكبر وأضخم مشروع قومى على أرض الإسكندرية لتحقيق آمال وأحلام مئات الآلاف من سكان المناطق العشوائية فى حياة كريمة، وهو مستقبل جيل من الأطفال كى يحيا فى بيئة اجتماعية وثقافية وصحية سليمة داخل مجتمع عمرانى حضاري، وهو طوق نجاة من معاناة واحتياج وآدمية مهدرة يحملهم إلى شاطئ الأمان والطمأنينة والحياة الكريمة.

ويعد مشروع بشاير الخير مرحلة انتقالية لأهالى المدينة، لإنها مرحلة تتسم بالإنسانية فى المقام الأول وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين أعلن عن مشروع «تطوير المناطق العشوائية» وبالفعل تحقق الأمل فى حياة كريمة لسكان العديد من المناطق العشوائية بالإسكندرية مثل كرموز وغيط العنب والعامرية وذلك بتحول مساكنهم القديمة المتهالكة إلى مساكن صحية داخل بيئة نظيفة.

مشروع حي الاسمرات

وسعت الدولة جاهدة إلى توفير الحياة الكريمة إلى سكان حي الأسمرات من خلال تطويرها على عدة مراحل تضمنت مشروعات متكاملة الخدمات، حيث تضم المرحلة الثالثة فقط من تطوير الحي تشييد 7300 وحدة سكنية على الأقل، تتضمن تصميم مختلف للعمارات المشيدة هناك.

وتم إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة 185 فدان، والتى تم الإنتهاء منها بالكامل وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجارى تسكين المرحلة الثالثة التى تم الانتهاء منها أيضا، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.

والمرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أنشئت على مساحة 65 فدانا وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالى 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها، فيما تم إنشاء المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على مساحة 61 فدانا، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق.

كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع الأسمرات " الأسمرات 3 " والتى تقام على مساحة 62 فدانا، بإجمالى عدد وحدات 7440 وحدة (أرضى + 9 أدوار متكررة) بتكلفة مليار جنيه تقريبا.

ويتضمن حي السمرات جميع الخدمات اللازمة للمواطنين من افتتاح فصول لمحو الأمية وصلت إلى 9 فصول محو الأمية، بجانب وجود مدارس لجميع المراحل بجانب مدراس فنية، بالإضافة إلى وجود حضانات حيث يوجد 13 حضانة داخل الأسمرات تشمل 1600 طفل بجانب توفير فرص عمل للسيدات في الأسمرات.

مشروع مدينة عزبة الهجانة (مدينة الامل)

تعد مدينة الأمل الممتدة من منطقة حي شرق مدينة نصر حتى طريق «القاهرة- السويس» من المناطق العشوائية التى تحظى باهتمام الدولة وذلك ضمن المشروعات القومية التى تشهدها محافظة القاهرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ويتضح ذلك جليا فى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أعمال تطوير محاور شرق القاهرة والقيام بتطويرعزبة الهجانة ( مدينة الامل) ومتابعة إقامة محور الوفاء والأمل «محور شينزو آبي» في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلًا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنون، ما يساهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف ومرور النقل الثقيل.

تطوير مشروع منطقة المدابغ

أعمال التطوير التى تشهدها منطقة المدابغ في سور مجري العيون بعد إزالة العشوائيات والمدابغ منها فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، تتمثل فيما يلي:

1- إنشاء مركز ثقافى ترفيهي بمساحة حوالي 6.75 فدان

2- إنشاء فنادق بمساحة 3.75 فدان وأخرى بمساحة 7 أفدنة

3- إقامة مركز تجاري رئيسي بمساحة حوالي 6 أفدنة

4- إقامة مركز إداري رئيسي بمساحة حوالي 5 أفدنة

5-منشآت سكنية وإدارية مميزة بمساحة حوالي 6.6 فدان

6- تتضمن الخطة إنشاء مول تجاري أسفله جراج بمساحة 1.6 فدان.

مشروع تطوير مصر القديمة

مؤخراً مصر القديمة دخلت ضمن خطة التطوير القاهرة التاريخية، وهناك عدد كبير من المشروعات الاستثمارية والسياحية والثقافية والترفيهية سيجري إقامتها خلال الفترة المقبلة بواسطة وزارة الإسكان وشركات خاصة، لاسيما مع وجود متحف الحضارة بالفسطاط وإعادة تطهير بحيرة عين الصيرة وإزالة كل المساكن الموجودة في الموقع.

ومصر القديمة ستشهد نقلة حضارية خلال الفترة المقبلة، حيث ستشهد إقامة عدد كبير من المشروعات بعد إزالة عدد كبير من المناطق العشوائية، مثل مناطق أكشاك أبو السعود والمدابغ وعين الحياة ونقل السكان إلى مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة.