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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«السيسي» يتفقد أعمال تطوير الطريق الدائري ومحاور حي الأسمرات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد ١٠٦ كيلو مترات.

تشمل أعمال التطوير رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وتوقف الرئيس ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلاً من ٤ حارات، حيث تابع سيادته سير الاعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

كما تفقد الرئيس كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

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الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائرى المواقف العشوائية القاهرة الكبرى أعمال التطوير

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