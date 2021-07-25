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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 32 طن لحوم على الأسر الفقيرة والأشد فقراً

توزيع لحوم
توزيع لحوم

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية، لتوزيع اللحوم على الأسر الفقيرة والأشد فقراً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً التعاون بين المحافظة والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مد يد العون للأسر بجميع قرى ومدن المحافظة، ومن بين تلك المؤسسات والجمعيات مؤسسة مصر الخير، وجمعية الأورمان.

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وقالت الدكتور غادة جبريل المدير التنفيذي لمكتب مؤسسة مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ومديرية التضامن، تمكنت من ذبح 104 رؤوس ماشية يتراوح وزن الرأس من 420 إلى 450 كيلو داخل مجزر كفر الشيخ ومجزر مطوبس بإشراف الطب البيطري بالتعاون مع 90 جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدني في جميع مراكز كفر الشيخ "كفر الشيخ، الرياض، سيدى سالم، فوه، قلين، مطوبس، الحامول، بلطيم، بيلا، دسوق"، تم التوزيع في 100 قرية داخل المنازل مع اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن مجمل ما تم توزيعه 17 ألف كيلو لحوم على الأسر.


وأوضح العميد عصام حندولة مدير مكتب الأورمان بكفر الشيخ، أنه تم توزيع 15 ألف كيلو لحوم على الأسر الفقيرة والأشد فقراً عن طريق الجمعيات الأهلية بكل مراكز المحافظة، وتم تحديد 1500 كيلو لحوم لكل مركز من مراكز المحافظة العشرة.


وأكد محمد شاهين نائب مدير مكتب الأورمان بكفر الشيخ، تم ذبح 30 رأس ماشية بمجزر كفر الشيخ الرئيسي عن طريق الطب البيطري بمركز كفر الشيخ وتم الحصول على شهادة لسلامة اللحوم للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء التوزيع من ارتداء كمامات وقفازات.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ عيد الأضحى مصر الخير الأورمان

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