برعاية الرئيس السيسي.. أبرز الوفود الخارجية لـ مؤتمر الإفتاء العالمي.. فيديو

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فيديو تحت عنوان" أبرز وفود مؤتمر دار الإفتاء العالمي" والذي سيعقد تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي الثاني والثالث من شهر أغسطس 2021، بفندق الماسة بمدينة نصر.

و يشارك في المؤتمر وفود من نحو 85 دولة من مختلف دول العالم، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، كما تشارك نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.. وفيما يلي أبرز وفود مؤتمر الإفتاء العالمي.

الشيخ عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية

الدكتور عبدالرحمن الزيد- الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي

الأستاذ الدكتور سعيد حميد كمبش- رئيس ديوان الوقف السني العراقي

الأستاذ الدكتور عبدالرحيم علي محمد- رئيس مجمع الفقهي الإسلامي بالسودان

الأستاذ الدكتور عزيز حسانوفيتش -مفتي أوكرانيا

الشيخ مصطفى سيرتش -رئيس العلماء لدولة البوسنة والهرسك

الشيخ حسين كافازوفيتش- المفتي العام للبوسنة والهرسك

الأستاذ الدكتور أسد الله موالي مفتي زامبيا

الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الله مفتي جزر القمر

الشيخ أبو بكر أحمد السلياري- مفتي الهند

الشيخ إبراهيم صالح الحسيني -مفتي نيجيريا

الدكتور لقمان بن عبدالله -المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا

الحاج علي جمال بانغورا- الأمين العام للشئون الدينية بغينيا

الشيخ مصطفى سيباهيتش-مفتي بلجراد

الشيخ الحافظ شاكر فتاحو-مفتي مقدونيا

الدكتور محمد بن عيضة مهدي شيبة-وزير الأوقاف اليمني

الشيخ إلدر علاء الدينوف-مفتي موسكو

الشيخ نعيم ترينوفا-مفتي كوسوفا

الشيخ سالك هاتيمانا-مفتي رواندا

الشيخ مولود دوديتش-مفتي صربيا

الشيخ مصطفى حجي-مفتي بلغاريا

الشيخ صلاح مجييف- مفتي الشيشان

الدكتور بويار سيباهي- رئيس المشيخة الإسلامية بألبانيا

الشيخ صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

الدكتور نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى

عبدالكريم الخصاونة مفتي الأردن

محمود الهباش قاضي القضاة فلسطين

بوغلام عبدالله الأمين العام للمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية الجزائر

سلمان موسييف مفتي أذربيجان

أحمد السيابي أمين عام ادارة الفتوي سلطنة عمان.