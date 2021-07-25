بالتفاصيل.. العرض المسرحي «صفقة تبادلية» يتألق على خشبة الهوسابير

يستضيف مسرح "الهوسابير" بمدينة القاهرة العرض المسرحي «صفقة تبادلية»، والمقرر أن يرفع الستار يوم 8 من شهر أغسطس القادم، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

العرض المسرحي «صفقة تبادلية» من تقديم فرقة ميدان الفن، ويتناول فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض وما تحمله من صراعات وجودية، ويعتمد العرض ببراعة على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.

ولأول مرة يتم عرض فيلم قصير داخل برنامج العرض، ويحمل الفيلم عنوان « أسود في أبيض»، تأليف الدكتورة هالة أشرف، إخراج أيمن مكاوي، إنتاج فرقة ميدان الفن.

يبدأ عرض فيلم “أسود في أبيض” فى تمام الساعة 7 مساء، ويبدأ عرض مسرحية ”صفقة تبادلية" في تمام الساعة 7:30 مساءً.

يذكر أن “صفقة تبادلية” من إخراج محمد منصور، مخرج منفذ إيمان صديق، مصمم استعراض إسلام سعيد، رئيس الفريق وإنتاج محمد مصطفى، مساعد مدير فريق يوسف عنتر.