بلوك.. فجر السعيد تهاجم سمية الخشاب بسبب سناب شات | شاهد

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنانة سمية الخشاب بسبب فيديوهاتها على موقع “ سناب شات”، موضحة انها لاتقدم اي محتوى وتعتقد ان السناب شات عبارة عن مرايه.

وقامت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعمل بلوك لـ سمية الخشاب على الموقع .

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ الصدفة قادتني الى حساب الفنانة #سميه_الخشاب في #snapshat وبديت اتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة قلت اتعرف عالجوانب المختلفه في شخصيتها بعيداً عن التمثيل”.

وأضافت: اكتشفت أن هناك misunderstanding قوي عندها عن فكرة #السناب .. أتصور أنها تعتقد السناب هو #مرايه كل شويه تبص على نفسها فيها آنا حلوه.. شعري حلو.. بعرف أعمل بوز البة ولا لأ"

وتابعت فجر السعيد، قائلة: “ لايا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط السناب شات برنامج #social_lif يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل إجتماعي.. ياسميّه حتى #الفاشنستات مبيعملوش اللي إنتي بتعمليه …ليه بس كده”.

وواصلت فجر السعيد تعليقها: مين اللي فهمك السناب غلط… الفاشنستات اللي رزقهم على السناب مبيعملوش اللي انتي بتعممليه وبينوعوا …يوم يتصوروا ويوم يعرضوا ملابس ويوم يعلموا الناس ازاي تحط مكياج ويوم ياخذوا الناس معاهم جولة في المطاعم ومنيو الأكل وايام كثيرة بيتكلموا .. مثلاً يتخانقوا مع بعضهم او يلقحوا على بعض بالكلام وكله في إطار التنويع و #social_lif



واختتمت “ مو معقوله حبيبتي كل السنابات نشوف سميه وعيون سميه وحواجب سميه وهم بيرقصوا ورقبة سميه وهيا بتتكسر من الطرب … وجمال ودلع سميه… اسبوع اتابعج ماشفت الا عيون سميه وشفتيف سميه وشعر سميه ….كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم …صعبه #بلوك ”.