شروط وموعد التقديم لأول دبلومات مهنية تخصصية بتربية عين شمس

أعلن الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، شروط وموعد التقديم لأول دبلومات مهنية تخصصية لإعداد الكوادر للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات stem الدبلوم المهنية لإعداد المعلم (لخريجي الأقسام العلمية )الدبلوم المهنية لإعداد القيادات (لخريجي جميع الأقسام ).

وأضاف أبو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد ان التسجيل اعتبارا من بداية شهر أغسطس من كل عام ولمدة شهر ونصف، علما بأن العدد محدود .

وأوضح عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد شروط التقدم وهي كالتالي :



١_الحصول علي مؤهل تربوي من احدي الجامعات المصرية بتقدير جيد



٢_اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي او شهادة iCdl



٣_ملف يحتوي الشهادات الدراسية صورة بطاقة القومي القومي، ٣صور شخصية حديثة الموقف من التجنيد للرجال

٤_ يسدد الطالب مصروفات الدبلومة (٥١٩٥+٢٥٠اختبار )

٥_وعلي الراغبين سرعة التوجه الي الدراسات العليا بالكلية

الجدير بالذكر أن مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس ينظم مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة للطلاب أون لاين عبر برنامج ZOOM بتخفيض خاص لطلبة جامعة عين شمس وطلبة الجامعات المصرية، حيث تتناول الدورات التدريبية (الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب - ICDL - دورة المقابلة الشخصية والسيرة الذاتية – برنامج إعداد المدربين TOT .



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030م والتي في مقدمتها إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن، وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وفي اطار الدور المجتمعي لمركز تطوير التعليم الجامعي الذي تلاقت أهدافه مع هذه الرؤية وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة الدكتور ماجد أبو العينين عميد كليه التربية .

وأكدت الدكتورة زينب محمد حسن خليفة مدير مركز التطوير الجامعي بجامعة عين شمس ان البرنامج التدريبي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى يعقد لمده شهر ونصف بواقع 60 ساعة تدريبية وفي نهاية الدورة يحصل الطالب علي شهاده اجتياز الدورة معتمدة من جامعه عين شمس مع امكانية توثيقها من الخارجية.