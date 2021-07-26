وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف عام 2021 الجديدة، وأوضح البنك الأهلي برئاسة هشام عكاشة، عن اتاحة فرص عمل جديدة لحديثي التخرج من دفعات 2016 حتي 2019، وأيضا وظائف جديدة لأصحاب الخبرات.

وظائف البنك الأهلي 2021

ويستعرض موقع صدى البلد خلال التقرير التالي، وظائف البنك الأهلي الجديدة وقال البنك عبر موقعه الرسمي، إن هناك تخصصات مطلوبة للعمل لدي البنك وأيضا لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، وأيضا برنامج تدريب خريجي 2021.

طرق التقديم لوظائف البنك الاهلي

وفيما يلي الشروط والأحكام وطرق التقديم لـ وظائف البنك الأهلي الجديدة، وأيضا التخصصات والاعمال المطلوبة وطرق التقديم كاملة:

شروط واحكام برنامج تدريب خريجين 2021

الشريحة المستهدفة :

طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة



شروط التقدم :

أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.



الكليات والتخصصات المطلوبة :

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

تكنولوجيا المعلومات

حاسبات ومعلومات

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

حقوق.



التقديرات للسنوات الدراسية السابقة :

جيد جدا فأعلى

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا للجدول المرفق.



الأوراق المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومي

اثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.



مدة التدريب :

3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.

لينك التقديم على برنامج البنك الأهلي الجديد

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications

وظائف البنك الأهلي لذوي الخبرات

شروط التقدم:

ان لا يكون للمتقدمين اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا للجدول المرفق

ان يكون المتقدمون حاصلين على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

ان يكون المتقدمون لديهم خبرة ثلاث سنوات فأكثر.

ان تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

المطلوب للتقديم

الرقم القومي

الهاتف المنزلي “كود المحافظة قبل الرقم”

رقم الموبايل

البريد الالكترونى

تقديم الطلب من هنا

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications

تعديل البيانات

حال الحاجة لتعديل أي من البيانات لوظائف البنك يتم عن طريق الرقم المرجعي الذي يحصل عليه المتقدم عند التقديم، ومن خلال الرابط التالي:

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications