عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف عام 2021 الجديدة، وأوضح البنك الأهلي برئاسة هشام عكاشة، عن اتاحة فرص عمل جديدة لحديثي التخرج من دفعات 2016 حتي 2019، وأيضا وظائف جديدة لأصحاب الخبرات.

وظائف البنك الأهلي 2021 

ويستعرض موقع صدى البلد خلال التقرير التالي، وظائف البنك الأهلي الجديدة وقال البنك عبر موقعه الرسمي، إن هناك تخصصات مطلوبة للعمل لدي البنك وأيضا لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، وأيضا برنامج تدريب خريجي 2021. 

طرق التقديم لوظائف البنك الاهلي 

وفيما يلي الشروط والأحكام وطرق التقديم لـ وظائف البنك الأهلي الجديدة، وأيضا التخصصات والاعمال المطلوبة وطرق التقديم كاملة:

شروط واحكام برنامج تدريب خريجين 2021 

الشريحة المستهدفة : 

طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة


شروط التقدم : 

أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.


الكليات والتخصصات المطلوبة :
تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)
إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق)
اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)
تكنولوجيا المعلومات
حاسبات ومعلومات
هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)
حقوق.


التقديرات للسنوات الدراسية السابقة : 

جيد جدا فأعلى
ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا للجدول المرفق.


الأوراق المطلوبة: 

صورة بطاقة الرقم القومي 

اثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.


مدة التدريب : 

3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.

 

لينك التقديم على برنامج البنك الأهلي الجديد 

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications

 

وظائف البنك الأهلي لذوي الخبرات 

شروط التقدم:

ان لا يكون للمتقدمين اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا للجدول المرفق
ان يكون المتقدمون حاصلين على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).
ان يكون المتقدمون لديهم خبرة ثلاث سنوات فأكثر.
ان تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

 

المطلوب للتقديم

الرقم القومي
الهاتف المنزلي “كود المحافظة قبل الرقم”
رقم الموبايل
البريد الالكترونى
تقديم الطلب من هنا

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications

 

تعديل البيانات 

حال الحاجة لتعديل أي من البيانات لوظائف البنك يتم عن طريق الرقم المرجعي الذي يحصل عليه المتقدم عند التقديم، ومن خلال الرابط التالي:

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications

 

وظائف وظائف البنك الاهلي الجديدة وظائف البنك الاهلي 2021 البنك الأهلى المصرى فرص عمل وظائف جديدة وظائف البنك الاهلي

ترشيحاتنا

لتقليل فاتورة الكهرباء.. نصائح لاستخدام الثلاجة والديب فريزر والفرن الكهربائى

برتوكول تعاون لتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية بمحافظة القاهرة

فضل صلاة الضحى.. لهذه الأسباب أوصى بها النبي وشدد على اغتنامها

تكليف مدير الأمن الرئاسي بقرطاج بالإشراف على وزارة الداخلية التونسية

16 حالة إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو

تعرف على محظورات قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مباراة مصر والدنمارك في كرة اليد في أولمبياد طوكيو

الغنوشي يقرر الاعتصام أمام البرلمان

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

أحمد موسى يفتح النار على بعثة مصر في طوكيو 2020 لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ