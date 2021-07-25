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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس القطاع التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة": نحن نعمل لتلبية احتياجات القرى.. فيديو

حياه كريمة
حياه كريمة

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء ، إن جميع أوجه الخير والذكاة يتجوز من خلال المشاركة في مبادرة " حياه كريمة " ، مؤكدا أن جميع المشاريع التي تقوم بها " حياه كريمة" تصب في صالح المواطن المصري .

 

ومن جانبه أضاف المهندس محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة حياه كريمة خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، أن مبادرة حياه كريمة منذ انطلاقها وجموع الشعب المصري يشعر انها خاصة بهم ، مؤكدا أن عدد المتطوعين للعمل في المبادرة علي مستوي الجمهورية وصل ألي  21 الف متطوع .


واوضح محمد طاهر ، أن مبادرة حياه كريمة شملت كافة جوانب الخير وتبرعات المصريين للمبادرة اكبر دليل علي ذألك ، مؤكدا أن المبادرة تعمل علي كافة جوانب تطوير الريف المصري من اجل الارتقاء بمستوي معيشة المواطنين  بالإضافة ألي تلبية احتياجات القري  .
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قال النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب ، إن مبادرة تطوير الريف المصري جاءت من خارج الصندوق وجمعت كل الأماني في وعاء واحد ومنها الأماني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، بالإضافة ألي رفع مستوي المعيشة في جميع القري المصرية .

 

 


واضاف سالم خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه " دى ام سى " ، الاحتفال بمبادرة " حياة كريمة " في الإستاد حضرة جميع أطياف الشعب المصري ، مؤكدا أن الرئيس عرض في الاحتفالية أهداف وإنجازات المبادرة علي ارض الواقع .
 


وفي ذألك السياق أوضح النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب ، أن القائمين علي مبادرة " حياة كريمة " احسنوا المسميات الخاص ببرامج المبادرة ، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تعمل علي تطوير 4584 قرية وتدخل فيهم العديد من الخدمات التي كانت تحتاجها هذه القري وهذا يمثل 175 مركز .

 

وتابع عمرو درويش ، مبادرة حياة كريمة لا تقتصر علي عمل البنية التحتية فقط ولكنها تهدف ألي التمكين الاقتصادي والي التنمية البشرية ، مؤكدا أن المبادرة تخدم 60 مليون مواطن .

 

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، المحاور الجديدة تخدم الكثير من القطاعات الزراعية  وتقدم الكثير من الخدمات،  وتوفر المرونة والسيولة.

 

وأضاف السيسي خلال مؤتمر حول تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية، أن الأعمال التي تتم متكاملة مع بعضها ومنها الطرق مع محطات الوقود بالإضافة ألي شبكات الكهرباء .

 

أوضح السيسي أنه يتابع أعمال " حياة كريمة "  في جميع القري ، مؤكدا أن الهدف منها هو تغير حياه الناس.


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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نعتمد على رجال، تعمل فى مشاريع الدولة، التى تتكلف عشرات المليارات”.


وأضاف الرئيس السيسى: "بتابع كل المشاريع التي بتحصل على قد ما اقدر، والحاجة اللى ما اعرفهاش بجيب المتخصصين بسألهم".

وتابع الرئيس السيسى: "محدش كان بيعمل كده على مدار 100 سنة.. الهدف من إقامة هذه المشروعات تغيير الواقع بمحافظة الإسكندرية".


من جانبه قال مصطفى مدبولى أن محور التعمير هام لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الاساسية، التى نالت اشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، هى المستقبل الحقيقى لإستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على أنشاء مجمعات تنماوية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى،وكما قال الرئيس كفانا اخطاء الماضى حيث تخصيص الإراضى لإنشاء قرى سياحية فقط كانت تستغل لمدة اسابيع".

المصرية مجلس النواب مبادرة حياة كريمة دار الإفتاء الحكومة الشعب المصري أمين الفتوى

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