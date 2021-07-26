لقائدي المركبات .. تعرف على أسباب تلف الأجزاء الداخلية للسيارة

يرغب جميع قائدي المركبات في الحصول على حالة فريدة لسياراتهم، للاستمتاع بقيادة ممتعة و رحلة آمنه، و لكن تتعدد الأسباب الخاصة بتلف الأجزاء الداخلية في السيارة، و التي قد تحدث بسبب أخطاء فرية أو ناتجة عن إهمال المواعيد الخاصة بالصيانة الدورية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الاسباب التي تؤدي إلى تلف الأجزاء الداخلية في السيارة، و ذلك لكي نتجنب مشكلات كبيرة تكلفنا الكثير من الوقت و الجهد.

– الاطارات

لكي نحافظ على حالة الاطارات و نستمتع بعمر افتراضي أطول، فلابد أن تكون عملية الاصطفاف خالية من عدة عناصر و هي، الابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه، و تجنب الاصدام بالاجسام الصلبة اثناء عملية الاصطفاف لتفادي مشكلات فقاعة الاطارات.

– مشكلات الصدأ

عند هطول الأمطار أو اثناء غسيل السيارة، قد تتراكم المياه داخل بعض الاجزاء الداخلية، و التي تؤدي إلى مشكلات الصدرأ و البارومه، و التي تؤثر بشدة على حالة الهيكيل المعدني، و تنال من قوته على المدى البعيد، و لذلك فمن الأفضل أن نقوم باقتناء غطاء الحماية الخاص بالسيارة لحمايتها من المياه، بالاضافة إلى تجفيف السيارة جيدًا بعد عملية الغسيل الخارجي.

– المساعدين

تتعرض ممتصات الاصطدام أو "مساعدين" السيارة للكثير من عوامل التلف و منها، مرور السيارة بأحد الحفر بطريقة قوية، أو خوض أحد المطبات بطريقة مفاجئة و قوية، أو القيادة على طرق غير ممهدة، و لكي نحمي هذا الجزء المهم، فيجب أن نخفف السرعة عند مواجهة هذه التحديات.

– مقصورة القيادة

لكي نستمتع بمقصورة قيادة مميزة، فلابد أن نحافظ على نظافة المقاعد و جميع الاجزاء الداخلية بقمرة القيادة، و يمكن فعل ذلك بتبديل كسوة المقاعد القماشية باخرى من الجلد و التي يسهل تنظيفها، بالاضافة إلى حماية فتحات التكييف من تراكم الاتربة، و الوصول إلى ادق الزوايا من ازرار الكاسيت و الزجاج الكهربائي، لكي نتمتع بمظهر داخلي انيق.