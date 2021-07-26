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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقائدي المركبات .. تعرف على أسباب تلف الأجزاء الداخلية للسيارة

تعرف على اسباب تلف
تعرف على اسباب تلف الاجزاء الداخلية للسيارة

يرغب جميع قائدي المركبات في الحصول على حالة فريدة لسياراتهم، للاستمتاع بقيادة ممتعة و رحلة آمنه، و لكن تتعدد الأسباب الخاصة بتلف الأجزاء الداخلية في السيارة، و التي قد تحدث بسبب أخطاء فرية أو ناتجة عن إهمال المواعيد الخاصة بالصيانة الدورية.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الاسباب التي تؤدي إلى تلف الأجزاء الداخلية في السيارة، و ذلك لكي نتجنب مشكلات كبيرة تكلفنا الكثير من الوقت و الجهد.

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– الاطارات 

 

لكي نحافظ على حالة الاطارات و نستمتع بعمر افتراضي أطول، فلابد أن تكون عملية الاصطفاف خالية من عدة عناصر و هي، الابتعاد عن المناطق المغمورة بالمياه، و تجنب الاصدام بالاجسام الصلبة اثناء عملية الاصطفاف لتفادي مشكلات فقاعة الاطارات.

 

– مشكلات الصدأ 

 

عند هطول الأمطار أو اثناء غسيل السيارة، قد تتراكم المياه داخل بعض الاجزاء الداخلية، و التي تؤدي إلى مشكلات الصدرأ و البارومه، و التي تؤثر بشدة على حالة الهيكيل المعدني، و تنال من قوته على المدى البعيد، و لذلك فمن الأفضل أن نقوم باقتناء غطاء الحماية الخاص بالسيارة لحمايتها من المياه، بالاضافة إلى تجفيف السيارة جيدًا بعد عملية الغسيل الخارجي.

 

– المساعدين 

 

تتعرض ممتصات الاصطدام أو "مساعدين" السيارة للكثير من عوامل التلف و منها، مرور السيارة بأحد الحفر بطريقة قوية، أو خوض أحد المطبات بطريقة مفاجئة و قوية، أو القيادة على طرق غير ممهدة، و لكي نحمي هذا الجزء المهم، فيجب أن نخفف السرعة عند مواجهة هذه التحديات.

 

– مقصورة القيادة 

 

لكي نستمتع بمقصورة قيادة مميزة، فلابد أن نحافظ على نظافة المقاعد و جميع الاجزاء الداخلية بقمرة القيادة، و يمكن فعل ذلك بتبديل كسوة المقاعد القماشية باخرى من الجلد و التي يسهل تنظيفها، بالاضافة إلى حماية فتحات التكييف من تراكم الاتربة، و الوصول إلى ادق الزوايا من ازرار الكاسيت و الزجاج الكهربائي، لكي نتمتع بمظهر داخلي انيق.

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