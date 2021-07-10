احترس من أعطال "رادياتير" السيارة .. أبرز النصائح لقائدي المركبات

يواجه البعض من قائدي السيارات الكثير من التحديات الخاصة بعالم الميكانيكا و الأعطال، فمن الممكن أن يسهل التعامل معها أو تأجيلها في وقت لاحق، أو تكون معقدة و تتطلب التدخل الفني المباشر، وذلك للحفاظ على الحالة العامة لجميع الأجزاء الفنية الخاصة بالسيارة، و على رأسها منظومة التبريد و الـ"رادياتير"، و الذي يعد من اهم النقاط الفنية داخل السيارة و هو صاحب الكثير من التحديات.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات، للحفاظ على رادياتير السيارة و دورة التبريد.

خطورة تسريب رادياتير السيارة في الصيف

لاشك أن الهيكل المعدني أو رادياتير السيارة، هو احد اهم الأجزاء الهيكلية داخل المنظومة الفنية، فهو صاحب اليد العليا داخل كيان التبريد، إلى جانب مروحة السيارة و القربة البلاستيكية الجانبية، و لكي نحصل على اعلى مستويات الأمان و خاصة في فصل الصيف، فلابد أن نقوم بمتابعة مستوى المياه داخل الهيكل المعدني و خلوها من عوامل الصدأ، و التأكد من احكام الغلق للغطاء الخاص به، و يفضل أن نستخدم المياه الخضراء و التي تعطي الأفضلية لمنظومة التبريد، بالإضافة إلى متابعة الانابيب الخارجية و عدم ظهور أي تسريبات عليها لبقاء درجة حرارة السيارة في افضل حال.

علامات تدل على تسريب دارياتير السيارة في الصيف

من العلامات التي تدل على وجود تسريبات في دارياتير السيارة، هي نقص المياه باستمرار، و ارتفاع درجات الحرارة، يعقبها صعود المؤشر إلى اعلى المستويات، إلى جانب تكون بقع من المياه و يمكن ملاحظتها في حالة الانتظار، ولكن هناك أمور ظاهرية يمكن اكتشافها بسهولة مثل الثقوب الخارجية و التي تنال من حالة الرادياتير، بالإضافة إلى تلف الانابيب الخارجية، و ظهور تسريبات المياه بشكل واضح.

ما هو التصرف الصحيح عند اكتشاف تسريب في رادياتير السيارة

لكي تنفادى مشكلات تلف المحرك أو سماع جملة ترتبط بـ "وش السليندر"، فلا بد أن نتابع مستوى التبريد بعناية شديدة، و في حالة تلف الرادياتير فمن الممكن أن نعالج المشكلة سواء كانت ترتبط بتراكم الصدأ و من ثم نعمل على غسيل دورة التبريد بالكامل، أو نلجأ إلى لحام الهيكل المعدني في حالة وجود تسريبات، أما في حالة التلف الكامل فلابد أن نتوجه بتغييرة على وجه السرعة، و ننصح دومًا بالحصول على المنتج الأصلي و الابتعاد عن المنتجات المقلدة.