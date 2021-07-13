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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لتجنب تلف بطارية السيارة.. أفضل 5 نصائح لقائدي السيارات

لتجنب تلف بطارية
لتجنب تلف بطارية السيارة .. افضل 5 نصائح لقائدي السيارات

يواجه قائدو السيارات العديد من التحديات، سواء كانت على الطريق من مهام القيادة، أو تتعلق بالمشكلات الميكانيكية، و التي تتعدد صورها مثل اعطال التبريد و خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، أو حدوث مشكلة في ناقل الحركة وأوامر التسارع، وغيرها أيضا مثل تلف البوجيهات والسيور، و "تلف بطارية السيارة" و تعد هذه النقطة هي محور هذا الموضوع، نظرًا لأهميتها الكبيرة و لكي نتجنب مثل هذه الأعطال.

 

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 نصائح لقائدي السيارات لتفادي مشكلات تلف البطارية الكهربائية.

 

1 – العمر الافتراضي 

 

يجب أن نقوم بحساب العمر الافتراضي لبطارية السيارة بعد القيام بشرائها، من خلال تاريخ الانتاج و الصلاحية المدونان عليها من الخارج، و ذلك لمعرفة المدة المحددة للقيام بتغييرها مرة اخرى، و تجنب حالات النفاذ المفاجئ للطاقة.

 

2 –صيانة البطارية

 

من الضروري أن نقوم من وقت إلى اخر بالكشف على حالة البطارية، عبر استخدام اجهزة قياس الجهد المتواجدة داخل مراكز الصيانة، و ذلك لمعرفة الطاقة المتبقية، و معرفة قدرة عمل تلك البطارية على مواصلة باقي المهام بنجاح.

 

3 – تنظيف بطارية السيارة 

 

من الافضل أن نقوم بتنظيف الاقطاب المعدنية الخاصة ببطارية السيارة جيدًا، و التي قد تتكون عليها بعض الاملاح أو عوامل الصدأ، و ذلك عبر فرشاة تنظيف جافة، بالاضافة إلى صيانة المحاور و الوصلات الخاصة بها.

 

4 –اسباب تؤدي إلى تلف البطارية 

 

لكي تنفادي مشكلات التعطل المفاجئ لبطارية السيارة، يجب الانتباه جيدًا من غلق اضاءة السيارة الداخلية و الخارجية بعد النزول منها، بالاضافة إلى الحد من استخدام شاحن الهاتف إلا في حالات الضرورة، مع اغلاق شاشة الوسائط و الكاسيت في حالة التوقف، أو استخدامها بشكل غير دوري، فكل هذه العوامل قد تقلل من العمر الافتراضي لبطارية السيارة، و قد تحدث انخفاض كبير في مستوى الطاقة يها.

 

 

5 – احمي نفسك

 

في حالة تعرض سيارتك إلى تلف مفاجيء، و اصبحت غير قادرة على العمل و مواصلة أمر تفعيل المحرك، يجب أن يكون بحوزتنا كابل امداد الطاقة، و هو عبارة عن وصلة رباعية الاقطاب، يتم توصيلها بقطبي بطارية السيارة، و اقطاب بطارية سيارة اخرى، بجد اتخاذ الموضوع الصحيح للقطب السالب و الموجب.

السيارات ابرز 5 نصائح بطارية بطارية السيارة تفعيل المحرك

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