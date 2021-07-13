لتجنب تلف بطارية السيارة.. أفضل 5 نصائح لقائدي السيارات

يواجه قائدو السيارات العديد من التحديات، سواء كانت على الطريق من مهام القيادة، أو تتعلق بالمشكلات الميكانيكية، و التي تتعدد صورها مثل اعطال التبريد و خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، أو حدوث مشكلة في ناقل الحركة وأوامر التسارع، وغيرها أيضا مثل تلف البوجيهات والسيور، و "تلف بطارية السيارة" و تعد هذه النقطة هي محور هذا الموضوع، نظرًا لأهميتها الكبيرة و لكي نتجنب مثل هذه الأعطال.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 نصائح لقائدي السيارات لتفادي مشكلات تلف البطارية الكهربائية.

1 – العمر الافتراضي

يجب أن نقوم بحساب العمر الافتراضي لبطارية السيارة بعد القيام بشرائها، من خلال تاريخ الانتاج و الصلاحية المدونان عليها من الخارج، و ذلك لمعرفة المدة المحددة للقيام بتغييرها مرة اخرى، و تجنب حالات النفاذ المفاجئ للطاقة.

2 –صيانة البطارية

من الضروري أن نقوم من وقت إلى اخر بالكشف على حالة البطارية، عبر استخدام اجهزة قياس الجهد المتواجدة داخل مراكز الصيانة، و ذلك لمعرفة الطاقة المتبقية، و معرفة قدرة عمل تلك البطارية على مواصلة باقي المهام بنجاح.

3 – تنظيف بطارية السيارة

من الافضل أن نقوم بتنظيف الاقطاب المعدنية الخاصة ببطارية السيارة جيدًا، و التي قد تتكون عليها بعض الاملاح أو عوامل الصدأ، و ذلك عبر فرشاة تنظيف جافة، بالاضافة إلى صيانة المحاور و الوصلات الخاصة بها.

4 –اسباب تؤدي إلى تلف البطارية

لكي تنفادي مشكلات التعطل المفاجئ لبطارية السيارة، يجب الانتباه جيدًا من غلق اضاءة السيارة الداخلية و الخارجية بعد النزول منها، بالاضافة إلى الحد من استخدام شاحن الهاتف إلا في حالات الضرورة، مع اغلاق شاشة الوسائط و الكاسيت في حالة التوقف، أو استخدامها بشكل غير دوري، فكل هذه العوامل قد تقلل من العمر الافتراضي لبطارية السيارة، و قد تحدث انخفاض كبير في مستوى الطاقة يها.

5 – احمي نفسك

في حالة تعرض سيارتك إلى تلف مفاجيء، و اصبحت غير قادرة على العمل و مواصلة أمر تفعيل المحرك، يجب أن يكون بحوزتنا كابل امداد الطاقة، و هو عبارة عن وصلة رباعية الاقطاب، يتم توصيلها بقطبي بطارية السيارة، و اقطاب بطارية سيارة اخرى، بجد اتخاذ الموضوع الصحيح للقطب السالب و الموجب.