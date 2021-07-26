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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات مصر والدنمارك في كرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

 تُمنّي مصر بطلة إفريقيا، النفس بتأكيد بدايتها القوية في مسابقة كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والثأر من الدنمارك بطلة العالم والأولمبياد عندما تلاقيها اليوم الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.


واستهلت مصر مشوارها الأولمبي بفوز كبير على البرتغال 37-31، ما خوّلها المركز الثاني في المجموعة خلف الدنمارك التي سحقت اليابان المضيفة 47-30، وأمام السويد وصيفة بطلة العالم التي تغلبت بصعوبة على البحرين 32-31.

تاريخ مواجهات منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك  

وكان منتخب الفراعنة قد التقى مع منتخب الدنمارك في 4 مباريات ضمن منافسات بطولة العالم بكرة اليد.. 

بطولة العالم 2003 بالبرتغال، فازت الدنمارك بنتيجة 35-26، ليتأهل المنتخب المصري للدور الثاني كرابع مجموعته ويغادر البطولة في المركز الخامس عشر.


بطولة العالم 2009 بكرواتيا، تغلب المنتخب الدنماركي على المصري بنتيجة 26-17، وودعت مصر البطولة من الدور الأول في المركز الـ14، بعدما احتلت المركز الرابع في المجموعة التي ضمت الدنمارك والنرويج وصربيا والبرازيل والسعودية.


بطولة العالم 2017 بفرنسا، فازت الدنمارك بنتيجة 35-28، وتأهل منتخب الفراعنة كثالث مجموعته إلى الدور الـ16 ليواجه كرواتيا، وينهي البطولة في المركز الـ13.


بطولة العالم 2019 بالدنمارك، حقق منتخب الدنمارك الفوز على الفراعنة بنتيجة 26-20، في ثاني لقاءات منتخب مصر في الدور الرئيسي، واكتفى المنتخب المصري بالتواجد بين الثمانية الكبار في هذه البطولة.

وستكون مواجهة الدنمارك ثأرية بالنسبة للفراعنة  اليوم الاثنين والذين خسروا أمام أبطال العالم في القاهرة في ربع نهائي بطولة العالم مطلع العام الحالي2021 بضربات الترجيح 3-4، بعد تعادلهما (28-28 في الوقت الأصلي و35-35 بعد التمديد).

وتُدرك مصر جيداً صعوبة مهمتها في المجموعة الثانية خصوصاً أمام الدنمارك بطلة العالم والسويد وصيفتها، وهي التي تطمح إلى المنافسة على أول بطاقتين من البطاقات الأربع المؤهلة إلى ربع النهائي لتضمن مواجهة منافس أقل قوة في الأدوار الإقصائية في سعيها للذهاب إلى أبعد دور ممكن وتحقيق أفضل من المركز السادس في نسختي 1996 و2008، خلافاً للأولمبياد الأخير في ريو دي جانيرو عندما ودعت من الدور الأول.

مصر بطلة إفريقيا كرة اليد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو الدنمارك بطلة العالم

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