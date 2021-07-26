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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد إسماعيل مديراً لقطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ

خالد إسماعيل
خالد إسماعيل

قرر مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، برئاسة أشرف أبو حليمة، تعيين الكابتن خالد إسماعيل، مديراً لقطاع الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع، وتطويره والنهوض به خلال الفترة المقبلة.

وجاء اختيار الكابتن خالد إسماعيل، مديراً لقطاع الناشئين لما يمتلكه من خبرات كبيرة، وإمكانيات متميزة، فقد لعب لأندية غزل المحلة والمريخ بالدوري الممتاز، وأندية غزل دمياط وكفر الشيخ، واختتم مسيرته الكروية كلاعب بنادي كفر الشيخ.

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وتولي خالد إسماعيل، تدريب أندية بسيون ودسوق وبيلا بالدرجة الثانية والثالثة، فضلاً عن توليه القيادة الفنية مديراً لفريق منيف الطائف السعودي موسمي 2014/2015، و 2015/2016.

جدير بالذكر أن الكابتن خالد إسماعيل يحظى بحب الجميع داخل نادي كفر الشيخ الرياضي وعلاقته طيبة بجميع المدربين زملائه، لما يمتاز به من الأدب الجم ودماثة الخلق.

الدوري الممتاز غزل المحلة كفر الشيخ قطاع الناشئين الدرجة الثانية نادي كفر الشيخ

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